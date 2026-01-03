ההאקרים האיראנים טוענים: פרצנו לטלפון של איילת שקד

לאחר הפריצה לטלפונים של נפתלי בנט וצחי ברוורמן, קבוצת ההאקרים האיראנית "חנדלה" טענה היום (שבת) שהצליחה לפרוץ לטלפון הנייד של שרת המשפטים לשעבר איילת שקד. בהודעה שפרסמה הקבוצה צורפו תמונות וסרטונים אישיים לכאורה מהטלפון הפרוץ.

בהודעה שפרסמה קבוצת ההאקרים באנגלית נכתב: "הסודות של המלכה: המסתורין מאחורי איילת שקד ייחשף. שוב, עולם הסייבר נחשף לעוצמה האמיתית שלנו! הפעם, היעד שלנו היה לא אחר מאיילת שקד, הדמות השנויה במחלוקת ומי שנחשבת לאלופת הביטחון של המשטר הציוני".

ביום ראשון האחרון הודיעה הקבוצה בחשבון ה-X שלה כי הצליחה לפרוץ למכשיר הטלפון הנייד האישי של צחי ברוורמן, המשמש כראש הסגל של רה"מ בנימין נתניהו. הקבוצה כינתה את הפריצה "מבצע שער ביבי: נפילת שומר הסף".

שבוע לפני כן ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הודיע כי הושגה גישה לחשבון הטלגרם שלו, וכי הופצו תכנים אישיים - חלקם אמיתיים וחלקם מזויפים. ההאקרים פרסמו מידע שלטענתם נלקח מהמכשיר - אייפון 13. בין היתר: רשימת אנשי הקשר שלטענתם במכשיר וצ'אט אחד.