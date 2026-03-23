חשיפה: המהלך הדרמטי שבוחן המפכ"ל שיטלטל את המשטרה

חשיפה ראשונה: מפכ"ל המשטרה דני לוי מקדם את פיצול אגף החקירות והמודיעין. האגף מפעיל, מפקח ומתאם את כלל פעולות החקירות והמודיעין במשטרת ישראל.

על פי התכנון, כל אחד מהאגפים יעמוד תחת ניצב ויפעל באופן עצמאי. עוד נודע כי המפכ”ל כבר החל לקדם את המהלך ואף העביר אותו לבחינת גורמי מקצוע, שצפויים להגיש את מסקנותיהם בזמן הקרוב.

בסביבת המפכ”ל מסבירים כי המטרה היא לייעל את עבודת המשטרה, בדגש על המאבק בפשיעה ובמיוחד בחברה הערבית. אבל ברקע, אי אפשר להתעלם גם מהמתיחות שנרשמה בחודשים האחרונים מול ראש האגף, ניצב בועז בלט. במשטרה כבר יש ניצבים שלוטשים עיניים לתפקיד - אם המהלך יצא לפועל. אגב, לא מדובר במודל חדש לחלוטין, אלא בחזרה למבנה שהיה קיים עד תחילת שנות ה-2000, אז אוחדו האגפים.

נכון לעכשיו עדיין לא ברור איך תיראה החלוקה ומה יהיו סמכויות כל אחד מהאגפים, אבל כבר עכשיו ברור שמדובר במהלך משמעותי, כזה שעשוי לשנות את אחד האגפים הרגישים ביותר במשטרה.

כאמור, האגף מפעיל ארבע יחידות ארציות למאבק בפשיעה: היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה), היחידה הארצית לחקירות בין-לאומיות (יאחב"ל), היחידה למאבק בפשיעה הכלכלית (יאל"כ) והיחידה הארצית לטיפול בתופעת גניבות רכב (אתגר). בראש אגף החקירות והמודיעין עומד ניצב בועז בלט.

לפני כחודש נרשם עימות בין בן גביר לבלט במהלך דיון. הוויכוח החל לאחר שהשר בן גביר לא היה שבע רצון מכמות צווי ההגבלה שאח"מ הוציאו נגד חשודים בעבירות פרוטקשן. בן גביר גער בבלט: "המפכ"ל פה ישב בכיסא שלך ונתן הנחייה להוציא כמה שיותר צווים! אתה שם עליו פס. הוא לא מעניין אותך".

לבסוף בן גביר אמר: "אנחנו מחוקקים חוקים, אתם עובדים והפרקליטות מחריבה לכם את העבודה - אתם אבל צריכים לדפוק על השולחן, זה אומר שאדם יושב במקרה הטוב רק חצי שנה על פרוטקשן, כוס קפה והביתה. אתם עובדים ועובדים ועובדים ובאה הפרקליטות ודופקת לכם הכל". בועז בלט ביקש ממנו: "תן דוגמאות". השר בן גביר: "אתה רוצה שאני אעשה גוגל ואחפש לך? נו באמת".