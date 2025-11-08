רום ברסלבסקי עלה לדבר במפתיע בכיכר החטופים: "מאושר לעמוד כאן, תודה לכם"

שורד השבי רום ברסלבקי עלה הערב (שבת) באופן ספונטני לשאת דברים בעצרת בכיכר החטופים בתל אביב. "אני אוהב את כולכם אחד אחד, לא משנה מה הוא ומי הוא", אמר בראשית דבריו, אני מאמין שחלק מכם ראה את הכתבה שלי, זה היה קשה מאוד לעשות אותה בשיקום. המסר שלי הוא שאני אוהב אתכם - ותודה, תודה ענקית לכוחות צה"ל".

בפתיחת דבריו אמר רום "אני רום, חזרתי לפה, הגעתי לפה. אני אגיד שבאתי לכאן ספונטנית, לא הכנתי שום דבר מראש, הלב שלי 'על 200'. אני לא מאמין שאני במקום שיצא לי לראות בטלויזיה מתוך עזה ושאמרתי שזה החלום שלי להגיע לשם, והגעתי לפה. אין יותר מאושר ממני מלעמוד פה מולכם".

"אני רוצה באותה הזדמנות להגיד סליחה. כולם מצטערים בפני המשפחות גולדין, מנגיסטו, בפני משפחתו של רון ארד - אלו שנשכחו מאחור ואף אחד לא הציל אותם במשך שנים ארוכות. זה הזמן שלנו להציל את כל מי שנשאר בעזה. אנחנו נמשיך להילחם על כולם ונגיע לכל מקום, ונמשיך בכל הכוח. עם ישראל חי!", הוסיף.

לסיום דבריו, במהלך עוצמתי ומרגש, צעק רום: "ונראה לי שנצעק קצת: את כולם - עכשיו! להחזיר את כולם הביתה!".

שורד השבי נמרוד כהן נשא גם הוא דברים במהלך העצרת, בפעם הראשונה מאז ששוחרר משבי החמאס. "כשהייתי שם בגיהינום בעזה, במנהרות, סיפרו לנו כל הזמן שעם ישראל ויתר עלינו. שאף אחד לא יוצא להפגין ולהילחם עבורנו, ושלאף אחד לא אכפת. ביום שחזרנו הביתה, ברגע שחציתי את הגבול חזרה לארץ - הבנתי שהכל היה שקרים", אמר.

"כבר ברכב בדרך מהגבול לרעים ראיתי בעיניים שלי את אלפי האנשים שחיכו לנו במחיאות כפיים. ואת השלט שהכינה החטיבה שלי, החברים שלי, חטיבה 7 ששנתיים לא הפסיקו להילחם שאחזור הביתה", הוסיף.

"עדיין יש חמישה חטופים בשבי החמאס. אין לי ספק שחמאס יודע איפה הם נמצאים, ופשוט נהנה מהמשחק המטורלל הזה שהוא עושה. כל יום שעובר הוא עוד יום שאחד מהם יכול להעלם לתמיד, אין זמן! אני קורא מפה למקבלי ההחלטות - כמו שאני חזרתי וכמו שהצוות שלי חזר - כולם צריכים לחזור", סיכם.