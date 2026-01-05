שוקי האיכרים שצצים ברחבי הארץ - איפה הכי כדאי לבקר?

מפירות וירקות אורגניים עד מאצ'ה וגבינות בוטיק, שוקי האיכרים הם כבר מזמן לא רק מקום לקניות לשבת, אלא בילוי שישי המציע תוצרת טרייה ומחירים נוחים, לצד תחושת קהילתיות ותמיכה בחקלאים. הערב (שני) כתבתנו לענייני חינוך נוי בן ארצי יצאה לבקר בכמה כאלה - וחזרה עם מסקנות.

כשסוף השבוע מגיע, יותר ויותר ישראלים מוותרים על הקניון והסופר ויוצאים לחפש חוויה אחרת. כך שוקי האיכרים הפכו לבילוי של ממש ולא רק לקניות. שיר הלפרין, מייסדת שוק האיכרים בנמל ת"א, הוסיפה: "זה שוק האיכרים בעצם הכי ותיק שיש בארץ. חוגג השנה 18 שנה. יש פה חקלאות מכל הארץ, תוצרת טרייה, ויצרנות קטנה, זה גבינות, מאפים, לחמים, שמן זית, ריבות, מותססים, באמת, כל אוכל מופלא שאפשר למצוא".

גם בפרדס חנה-כרכור, "הבוסתן של סבא יוסי" נפתח גם הוא בכל יום שישי. מקום שמספר סיפור של חקלאות, קהילה ומשפחתיות. בשמש ובגשם, מתכנסת כאן קהילה קבועה שכבר מכירה את הקצב, נהנית מהאוכל, מהשיטוט ומהאפשרות לגלות בכל פעם מחדש דוכן אחר ולטעום מאכל חדש.

וגם בחיפה, "שוק בכיכר" הפך למוקד מפגש קבוע בכל יום שישי. שילוב של אוכל, אנשים וקהילה בלב המרחב העירוני.

צפו בכתבה המלאה - בראש העמוד