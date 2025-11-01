לפיד: "מי שמציע לזרוק אטום על עזה לא מייצג את היהדות"

עצרת לציון 30 שנים לרצח ראש הממשלה יצחק רבין נערכת הערב (שבת) בתל אביב, בסמוך לאנדרטה ברחוב אבן גבירול בעיר. מדובר בעצרת הראשונה מזה חמש שנים, כאשר הדובר הראשון היה יושב ראש האופוזיציה ח"כ יאיר לפיד. גם השר לשעבר יושב ראש מפלגת "ישר! עם איזנקוט" גדי איזנקוט, ויושב ראש "הדמוקרטים" יאיר גולן נאמו. ובהמשך תנאם השרה לשעבר ציפי לבני.

יושב ראש האופוזיציה חבר הכנסת יאיר לפיד אמר בנאומו כי "פה בכיכר היהדות לא ירתה, היהדות היא זו שנורתה. היהדות לא רצחה, היהדות היא זו שנרצחה. יגאל עמיר הוא לא יהדות. הגזענות האלימה של איתמר בן גביר היא לא יהדות". הוא הוסיף: "מי שמציע לזרוק פצצות אטום על עזה - לא מייצג את היהדות. אלימות מתנחלים היא לא יהדות".

יושב ראש מפלגת "ישר! עם איזנקוט" רא"ל (מיל׳) גדי איזנקוט, נשא דברים: "הלוחמים עשו ועושים את המוטל עליהם, ועכשיו עלינו לעשות את המוטל עלינו: הקמת ועדת חקירה ממלכתית וחוק גיוס שווה לכל".

עוד הוסיף כי "רצח רבין הוא תוצאה ישירה של קיטוב והסתה. 30 שנים אחרי, יותר משנות דור, תמרור אזהרה מהבהב גם היום - בשיח מפלג, מבוסס שקרים ואינטרסים שלא משרתים אף-אחד זולת החפצים בכותרת רגעית ושררה".

"פלגנות והסתה המכוונות מלמעלה מאינטרסים פסולים - אין לה קשר אלינו, העם - המשרת, העובד, האוהב וחפץ חיים. העם הזה ראוי להנהגה שתוביל בשילוב ידיים ובעשייה משותפת, לתיקון ולשיקום", ציין.

יושב ראש "הדמוקרטים" יאיר גולן אמר בנאומו כי "אי אפשר להתחיל לדבר על רבין, מבלי להזכיר שלא רחוק מכאן עדיין מפגינים למען שחרורם של חטופינו, עדיין נאבקים אזרחים טובים ומסורים, ובני משפחות מוכי יגון, כדי שבניהם יחזרו. אנחנו, לא נוותר, לעולם לא נוותר, עד האחרון".

"שלושים שנה חלפו מאז שלוש היריות ההן. שלוש יריות ההן, קולן טרם נדם. הן מהדהדות עד היום בכל מעשיה של הממשלה הזו, שפועלת נגד העם שלה. הן מהדהדות בכל מקום שבו נרמסת הדמוקרטיה הישראלית", ציין, "רבין ידע ששלום איננו חולשה, אלא כוח ועוצמה. הוא הבין ששלום זה לא יפיוף נפש מוסרני, אלא הביטחון המיטבי".

לצד הפוליטיקאים, ישתתפו בעצרת שורת אמנים: אור עמרמי ברוקמן, אסתר רדא, בועז שרעבי, דנה אינטרנשיונל, ואלרי חמאתי, מירי אלוני, ושלומית אהרון. בנוסף, ייקחו בה חלק שורד השבי, חבר קיבוץ ניר עוז ואיש התנועה הקיבוצית גדי מוזס; ראש מיזם 929 - תנ"ך ביחד, הרב בני לאו; מנכל״ית שותפה בחברת NAS, וסגנית נשיאה בקרן החדשה לישראל, ד״ר נסרין חדאד חאג׳-יחיא.

העצרת נפתחה בהקרנה של נאומו האחרון של ראש הממשלה יצחק רבין על גבי מסכי ענק שיפוזרו ברחוב אבן גבירול, מרחוב בלוך ועד הדסה ובחלקים המערבים של כיכר רבין. בשעה 21:42, בדיוק בשעת הרצח, תערך דקה דומייה, 30 שנה אחרי. העצרת תסתיים בשיר לשלום ובשירת התקווה.

כזכור, בחמש השנים האחרונות לא התקיימה העצרת בשל המלחמה והעבודות בכיכר רבין שעדיין מתקיימות. בעצרת המתוכננת השנה, הקהל יעמוד לאורך רחוב אבן גביר גבירול וברחובות הסמוכים, כשהבמה המרכזית תוצב בסמוך לאנדרטה ברחוב אבן גבירולד מקום הרצח.

חסימות הכבישים בסביבה

ביום שבת לא תותר חניה באזור הכיכר והעצרת, החל משעות הבוקר ועד הלילה, החל מהשעה 17:30 ועד 23:00 ייחסמו לתנועת כלי רכב ברחובות הבאים:

▪️רחוב אבן גבירול - מרחוב ז'בוטינסקי ועד שדרות שאול המלך, בשני הכיוונים.

▪️רחוב פרישמן - מכיכר מסריק ועד רחוב אבן גבירול, בשני הכיוונים.

▪️שדרות דוד המלך - מרחוב ויצמן ועד רחוב אבן גבירול, לכיוון מערב.

▪️רחוב מלכי ישראל - משדרות בן גוריון ועד רחוב פרישמן, בשני הכיוונים.

▪️שדרות ח"ן - מרחוב נצח ישראל ועד רחוב מלכי ישראל, לכיוון צפון.

▪️רחוב הדסה - מרחוב שלמה המלך ועד רחוב אבן גבירול, בשני הכיוונים.

▪️רחוב בלוך - מרחוב ארלוזורוב ועד רחוב אבן גבירול, לכיוון מערב.

▪️רחוב שאול המלך - מרחוב ויצמן ועד רחוב דה וינצ'י, בשני הכיוונים.

▪️רחוב אבן גבירול - מרחוב רוקח ועד כיכר רבין, בשני הכיוונים.

▪️רחוב אבן גבירול- ייחסם לצפון מרחוב מרמורק.

המשטרה ממליצה לציבור הנהגים להימנע מהגעה ברכב פרטי לאזור האירוע, להיעזר בתחבורה ציבורית ולהישמע להנחיות השוטרים במתחם ובצירים הסמוכים.