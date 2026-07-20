שריפת הענק בשומרון: התושבים משוכנעים - מדובר בהצתה מכוונת

בבוקר שאחרי שריפת הענק בשומרון מתבהרים ממדי הנזק - כאשר עשרות בתים ועסקים נשרפו כליל, תושבי חוות גלעד מספרים על נזקים של מיליוני שקלים. כתבנו שלומי הלר פגש את התושבים שמשוכנעים - מדובר בהצתה מכוונת.

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כאמור, האש שפרצה סמוך ליישוב קדומים, התפשטה במהירות לוואדי סמוך ועלתה לעבר היישוב חוות גלעד. בחסות רוחות חזקות ומזג אוויר קיצי, מאמצי הכיבוי והבלימה הראשוניים לא צלחו, ולהבות ענקיות כילו עשרות בתים ומבני תעשייה.

עם השגת שליטה על הדלקה ועם אור ראשון, נחשפו הבוקר ממדי הנזק. "נגרם לנו נזק של עשרה מיליון שקלים, פתחנו בגיוס המונים ואנחנו מאוד מתרגשים מההתגייסות ההמונית", סיפרו יהודה ויויו כהן, "עוד נשקם את הכל".

במשטרת מחוז ש"י העריכו בתוך זמן קצר כי נסיבות הדלקה הן בדל סיגריה שהושלך בצד הדרך, אבל בשטח ספקניים לגבי הממצאים וסבורים כי מדובר בהצתה. "אין שום ממצא כזה ממצלמות האבטחה, המשטרה מסתירה את זה כי הם לא רוצים פעולות תג מחיר", טענו.

לקראת חצות, בעוד האש עדיין משתוללת בשטח, עצרו האחים כהן להבדלה ובירכו על הגפן ועל מאורי האש, וגם על הנס שלא היו פגיעות משמעותיות בנפש משריפה שאיש לא ידע כיצד תיעצר.