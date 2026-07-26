בתום שעות של חיפושים: אותרה גופת גבר בחוף באשקלון

גופת גבר אותרה הבוקר (ראשון) באשקלון, סמוך לחוף חופית. ככל הנראה, מדובר באזרח מולדובה בן 39. המשטרה מסרה כי: "לאחר פעולות חיפוש נרחבות שנמשכו מאז אתמול, אותרה היום גופת גבר במרחב חוף חופית באשקלון, שעל פי החשד טבע בים. הגופה תועבר להמשך הליכי זיהוי ובדיקות במכון הלאומי לרפואה משפטית".

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אתמול הודיעה המשטרה כי במוקד 100 של משטרת ישראל התקבל דיווח על חשש לטביעת אדם בחוף חופית באשקלון. "עם קבלת הדיווח הוזעקו למקום שוטרי תחנת אשקלון, כוחות השיטור הימי, מתנדבים, יחידות חילוץ וצוותי חירום והצלה, שפתחו בסריקות בים ולאורך קו החוף במטרה לאתרו", נמסר.

בשבוע שעבר גבר כבן 45 טבע למוות בחדרה. זמן קצר קודם לכן, אישה כבת 50 נמשתה מהים בחוף הסלע בבת ים כשהיא מחוסרת הכרה, ופונתה במצב קריטי לבית החולים תוך כדי פעולות החייאה.