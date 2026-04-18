גיבור המעבר: הלוחם המבוגר ביותר שנפל במלחמת "חרבות ברזל"

בגיל 68, כשחבריו כבר מזמן השתחררו ממילואים, סא"ל יצחק הרוש ז"ל סירב לפשוט את המדים. הוא הפך ללוחם המילואים המבוגר ביותר שנפל במלחמת "חרבות ברזל", איש שהמושג "פרישה" לא היה קיים בלקסיקון שלו. עבורו, השירות למען המדינה היה פעימת הלב עצמה, שליחות שנמשכה חמישה עשורים ללא הפסקה.

הרוש כונה "הווייז האנושי" - הוא הכיר כל שביל וכל חלקת אדמה בלי צורך באפליקציות, והיה מוקד ידע אסטרטגי עבור אלופי צה"ל. אך בבית, מאחורי החזות המבצעית והקשוחה, הסתתר אבא וסבא רגיש ומסור. השטח היה ביתו השני, אך המשפחה הייתה תמיד מרכז עולמו.

יצחק נהרג בפיגוע במעבר אלנבי, לאחר שמחבל פתח באש בעת שפיקד על משימה הומניטרית. בצירוף מקרים מצמרר, בנו רום שירת באותה גזרה והיה מהראשונים להגיע לזירה. הוא זכה להחזיק את ידו של אביו ברגעיו האחרונים.

איציק הותיר מורשת של התייצבות מוחלטת למען הכלל. הוא השאיר אחריו שבט של ילדים ונכדים הממשיכים בדרכו, אוהבים את האדמה שבה נטמן. הוא נפל כפי שחי: על מדים, בשטח, כשהוא שומר על המדינה שהייתה לו לבית, ועל הבית שהיה עבורו עולם ומלואו.