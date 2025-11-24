אירוע נדיר ליד חיפה: דיונון "ניאון מעופף" ענק נפלט לחוף

אירוע נדיר סמוך לחיפה: דיונון ענק מסוג "ניאון מעופף", נפלט אתמול (ראשון) לחוף סמוך לחיפה. בר שטרנבך, רכז מוקד SeaWatch ופרויקטים ימיים בחברה להגנת הטבע, הבחין בחיה בעת שצעד באזור כפר גלים. "זה היה הדיונון הכי גדול שראיתי אי פעם", אמר, "לא האמנתי למראה עיניי".

"הצצה קטנה לעולם מופלא הנסתר מאיתנו"

שטרנבך נתקל בדיונון הנדיר בזמן שצעד אמש, כשפתאום הבחין בכתם אדום בולט ומוזר, קבור בחול. "התקרבתי, ראיתי זרועות מבצבצות, התחלתי לחפור סביבו ולא האמנתי למה שהופיע מולי - הדיונון הכי גדול שראיתי עד היום, אורכו כמטר, ללא רוח חיים כמובן".

"בתור בן אדם שמסתובב הרבה בחופים ובים, זה היה מדהים לראות אותו בפעם הראשונה. צילמתי ודיווחתי באפליקציית SeaWatch, ואז קיבלתי את הזיהוי הסופי שמדובר במין מיוחד של דיונון, שנקרא 'דיונון ניאון מעופף'. קשה לנו לדמיין את עושר ומגוון החיים בים, והנה, בהליכה על החוף קיבלנו הצצה קטנה לעולם מופלא הנסתר מאיתנו".

"חשוב מאוד לדווח על תצפיות חריגות אבל גם אירועים שנראים לנו שגרתיים", הדגיש שטרנבך, "כי רק ככה נוכל להבין את התמונה הכללית של מצב הים שלנו, למשל על מינים שמגיעים לפה, מינים שמתים מסיבות כאלו ואחרות וכדומה. כל דיווח שמגיע אלינו הוא זוג עיניים ערניות, שלוקחים חלק פעיל בשמירה על הים, בזמן אמת".

בחברה להגנת הטבע ציינו כי הדיונון, ממין Ommastrephes bartramii, נפוץ בעיקר במים הפתוחים של כמעט כל האוקיינוסים והימים בעולם, והוא ידוע ביכולתו לשחות במהירות ולבצע קפיצות מרשימות מעל פני הים. תופעה זו אינה מוסברת מבחינה מדעית, נכון לעכשיו. הדיונון מתאפיין באורכי גוף מרשימים וצבע אדמדם-ורדרד המעניק לו מראה ייחודי. הוא טורף פעיל הניזון מדגים קטנים, סרטנאים ואף מדיונונים אחרים, וממלא תפקיד משמעותי במאזן האקולוגי של המים הפתוחים, כשטורפיו העיקריים הם יונקים ימיים הגדולים ממנו, דגים גדולים וכרישים.

המין נודד למרחקים עצומים בעונות השנה, עולה בלילות לשכבות מים רדודות לצורך ציד, ומתרבה באמצעות שחרור כדורי ביצים גדולים, מחזור חיים שמסתיים לרוב במותם של הבוגרים זמן קצר לאחר ההטלה. בים התיכון - ובמיוחד לאורך חופי ישראל - נצפים פרטים ממין זה דווקא במהלך הסתיו. "בנוסף, המין מעדיף מים קרים, ובעוד שטמפרטורות המים מול ישראל גבוהות יחסית ליתר הים התיכון, האזור שלנו נמצא בקצה תחום התפוצה הטבעי שלו, לכן תצפיות כאלו נחשבות נדירות", מסכם שטרנבך.

אפליקציית SeaWatch של החברה להגנת הטבע נועדה לייעל את אכיפת החוק ומניעת מפגעים בים התיכון ובמפרץ אילת, על ידי הגברת מודעות הציבור והעברת תלונות בזמן אמת אל גורמי האכיפה. עד כה מעל ל-22 אלף חובבי ים הורידו את האפליקציה והתקבלו בה כ-6,300 דיווחים. באפליקציה ניתן לדווח על מפגעים כמו דיג לא חוקי, חיה פגועה, זיהום, פסולת, נסיעה בחוף ושיט מסוכן. בנוסף, ב"זירת התצפיות" ניתן לדווח על אצות ובעלי חיים כמו דגים, מינים פולשים, צבי ים, יונקים ימיים ועוד. פרטי הקשר של המדווח נשארים חסויים וכל דיווח נשלח ישירות לגורם הרלוונטי - רשות הטבע והגנים, המשרד להגנת הסביבה, רשויות מקומיות או חוקרים.