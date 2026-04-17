העיתונאי והשדרן הוותיק משה טימור הלך לעולמו בגיל 89

השדרן והקריין משה (מושיק) טימור הלך אמש (בין חמישי לשישי) לעולמו בגיל 89. טימור, שקולו הפך לחלק בלתי נפרד מפס הקול הישראלי, הותיר אחריו מורשת של עשרות שנות שידור ציבורי. הלווייתו של טימור תיערך ביום ראשון הקרוב, בשעה 17:00, בבית העלמין בקיבוץ חורשים.

טימור החל את דרכו המקצועית בשנות ה-50 ב"קול ישראל". הוא נחשב לאחד מחלוצי השידור בארץ והיה מהשדרנים הראשונים שהשתתפו בניסיונות הטלוויזיה הראשונים בישראל עוד בשנת 1959. לאורך השנים ערך והגיש תוכניות רדיו מיתולוגיות שזכו לאחוזי האזנה גבוהים, ביניהן "טלרדיו", "בחצי היום", ותוכניתו המזוהה ביותר "שישי אישי", אותה הגיש במשך 25 שנים.

בתאגיד השידור "כאן" נפרדו ממנו: "משה טימור, שהחל את עבודתו בקול ישראל לפני כמעט 70 שנים, היה מהפנים והקולות המזוהים ביותר עם השידור הציבורי בישראל. עם קשת היכולות שלו - נע מושיק בין שידור שעשועונים וחידונים פופולאריים ועד תוכניות שיחה וסיוע לאלפי מאזינים. הרדיו זרם בעורקיו. אנו מחבקים בחום את משפחתו וחבריו".