לא מצחיק: התחפשו למחבלים ודפקו בדלתות הקיבוץ בעוטף

ניסו להצחיק אבל הצליחו לעבור את הקו האדום. במשך מספר לילות, נערים מקיבוץ בעוטף עזה שעבר את זוועות טבח 7 באוקטובר, התחפשו למחבלים רעולי פנים - ודפקו באמצע הלילה בדלתות של תושבים בתור "מעשה קונדס". הדבר גרם לבהלה רבה ובמזל האירוע הסתיים רק בתלונה במשטרה ובביקורת בתוך הקיבוץ.

ביום חמישי האחרון, הנערים הלמו וברחו כמה פעמים בדלתות הקיבוץ בין השעות 01:00 ל- 01:30 בלילה. יום לאחר מכן, חבר הקיבוץ שישי התקין מצלמת אבטחה ובה תועדו ארבע פעמים בהם המעשים בוצעו בשעות 03:05, 03:07, 03:10 ו-03:12. שבוע קודם לכן, פעלו הנערים באופן דומה - הלמו כמה פעמים על דלתות בקיבוץ ולאחר מכן זרקו רכב משחק מסוג בימבה שמצאו, על דלת אחד הבתים.

זו לא הפעם הראשונה שדבר כזה קורה. לפי שנה, בחופש הגדול הקודם, אירע מקרה חריג דומה בקיבוץ זיקים. במהלכו, בני נוער שרצו למתוח את חברם, נכנסו לביתו בשעת לילה מאוחרת בזמן שהוריו לא היו בבית. הם היו עם כיסוי פנים ואקדחי צעצוע. הנערים צילמו את המעשה והעלו את התיעוד לרשתות החברתיות. תושב זיקים סיפר אז: "אם הם היו נכנסים בטעות לבית אחר - האירוע הזה יכול היה להסתיים בצורה מאוד קשה".