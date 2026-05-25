טרגדיה קשה בתל אביב: טליה חיה טימסית, בת ה-11, נפטרה בסוף השבוע בבית החולים לאחר שנפצעה אנושות בתאונת האוטובוס ברחוב דיזנגוף בשבוע שעבר. האסון התרחש כאשר טליה ליוותה את חברותיה לתחנת האוטובוס השוכנת מתחת לביתה, מבלי שעברה כל כביש. מסיבה שעדיין נחקרת, נהג האוטובוס סטה לפתע ממסלולו, התנגש בעוצמה בתחנה ובעמוד חשמל, ופגע בעוברי האורח שהיו במקום. טליה הוכרזה במקום במצב של מוות קליני, ואימה הגיעה לזירה דקות ספורות לאחר הפגיעה, בזמן שצוותי הרפואה נאבקו לבצע בילדה פעולות החייאה באמבולנס בדרך לבית החולים.

בראיון ראשון וכואב לשני ויצמן, מעלים בני המשפחה טענות קשות מאוד ומביעים חשד כבד כי לא מדובר בתאונה שגרתית. אביה של טליה, יובל טימסית, טען כי נזק כה כבד ברחוב צר מעיד על כוונת מזיד ומהירות מופרזת: "זו שיטה של פיגועים חדשה וכדאי לנו להתעורר". ספיר, בת זוגתו של יובל, סיפרה כי בזמן שהמתינו מחוץ לחדר הניתוח, פגשו בנוסעות שהיו על האוטובוס ושיחזרו התנהגות חריגה: "הן סיפרו שכל הדרך הנהג השתולל, צעק, קילל, לא עצר בתחנות... התנהג בצורה שלא יכולה להיות אחרת אלא פיגוע". פצוע נוסף מהאירוע שיחזר גם הוא את רגעי האימה וציין כי האוטובוס עלה על המדרכה במהירות רבה לאחר שנשמע רעש חזק.

לצד האבל הכבד, בני המשפחה מטיחים ביקורת חריפה במשטרת ישראל ומציינים כי הם נותרו לחלוטין בלי תשובות רשמיות לגבי השניות הגורליות. "אף אחד מהמשטרה לא טרח לבוא ולספר לנו מה קרה", שיתף האב יובל, ואילו ספיר הוסיפה כי חוסר העברת המידע מהמשטרה יצר קשיים גם לרופאים, שנאלצו לנחש במשך חמישה ימים כיצד נפגעה הילדה.

נכון לעכשיו, חקירת המשטרה נמשכת ורישיונו של הנהג נפסל ל-90 ימים, כאשר לעת עתה החשדות נגדו הם גרימת מוות ברשלנות ונהיגה ברשלנות. האב השכול סיכם בדרישה לקבל תשובות וסרטונים מהאירוע, ופנה ישירות לנהג: "אתה, אני מסתכל לך בעיניים, רוצח יקר, אני אתן איתך את הדין, ואני לא אעזוב עד הסוף".