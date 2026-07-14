פרסום ראשון: ביקורו של הבלוגר האנטישמי בריידן אריק פיטרס, המוכר בכינויו Clavicular, הגיע לסיומו, אבל ההשלכות עדיין מהדהדות בישראל. בזמן ביקורו, תיעד את עצמו עם שירה בראון, חיילת בענף דוברות ביחידה הבינלאומית בדובר צה"ל. אחרי המבוכה הרבה לה גרמה בצבא, ינון שלום יתח ולי עייש חושפים את העונש של צה"ל לחיילת: מחבוש על תנאי, פסילת מקצוע, והדחה מיחידת דובר צה"ל.

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אחרי שעמדה למשפט בפני מפקדיה, בראון לא תוכל לשמש עוד בתפקיד רכזת רשתות חברתיות, היא תועבר ליחידה אחרת עד סוף השירות, ועלולה לעמוד בפני עונש מאסר בפועל - אם תבצע הפרת משמעת נוספת. נציין כי בראון צפויה לסיים את שירותה הצבאי בעוד כחודשיים.

כזכור, ביקורו של פיטרס בישראל, שנמשך מספר ימים ותועד בלייב, עורר זעם עצום בציבור לאור העובדה שרק השנה תועד כשהוא שר "הייל היטלר" לצד יוצרי תוכן אנטישמיים ומצדיע במועל יד במיאמי.

מי ששילמה את המחיר הישיר והכבד ביותר על הביקור היא כאמור יוצרת התוכן הישראלית שירה בראון, שליוותה את פיטרס לאורך הסטרים ואף הציגה את עצמה כמנהלת עמוד הטיקטוק הבינלאומי של צה"ל. במהלך הלייב אף תועד פיטרס כשהוא שואל אותה האם יקבל 7,000 דולר עבור פוסטים לטובת ישראל, ומבקש ממנה להעלות סרטון שלו לחשבון הצבאי הרשמי - בקשה שנדחתה לאחר שבראון ציינה כי הדבר "יכניס אותה לכלא".

בעקבות השידור, ספגה בראון איומים קשים על חייה ברשתות החברתיות, כולל קריאות לאלימות קשה מצידם של גולשים ואנשי רשת מוכרים. כפי שפורסם לראשונה ב"ישראל בידור", בעקבות הסערה מחקה בראון את כל חשבונותיה ברשתות החברתיות - והודחה מתפקידה הצבאי.

בשבוע האחרון הוא חולל פרובוקציות ברחובות תל אביב, ספג איומים ופוצץ ריאיון בתוכנית "הצינור" (רשת 13) כשעזב באמצע במחאה. אתמול הודיע כוכב הרשת בשידור חי באתר שלו כי הוא עוזב את ישראל "ולא מתכוון לחזור".

במהלך השידור, פיטרס סיפק הסבר מקורי במיוחד למתקפה הציבורית נגדו, וטען כי הסיבה האמיתית לכך שהפך לאויב הציבור בישראל היא לא עברו האנטישמי – אלא דליפת תמונה שלו עם סביבתו הקרובה של ראש הממשלה.

"בגלל זה אני עוזב", זעם קלאוויקולר בשידור החי כשהוא מתייחס לעימות שלו עם מגיש "הצינור". "עשיתי איזה ריאיון וברגע שאני מכניס את האיירפודס והבחור הזה מתחיל לדבר על עניין המועדון (התקרית שבה תועד מצדיע במועל יד במיאמי), אמרתי לו: 'המוניטין שלי נפגע בגלל אנשים כמוך. כתבים גרועים שלא רוצים לעשות כלום חוץ מלקבל כותרות קליקבייט'. הם סירבו לדבר על העובדה שהיחסי ציבור של ישראל נהנו מאוד מהעובדה שאני כאן".