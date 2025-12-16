המאבק על הים התיכון: הרחבת קידוחי הגז - או שמירה על הטבע

אלי לוי בשטח: המדינה מתכננת להרחיב את שטחי קידוח הגז בים התיכון. לגז שיתגלה בקידוחים הללו יש פוטנציאל להוסיף מיליארדי שקלים לקופת המדינה, אך יש לכך מחיר - פגיעה חמורה במערכת האקולוגית בעומק הים, שלה יש השפעה עצומה על החיים שלנו, בין היתר בייצור החמצן שאנחנו נושמים ושמירה עלינו מפני שינויי האקלים.

על המרכז לחקר ימי באוניברסיטת חיפה, קידוח בעומק הים עלול להדליף חומרים מזהמים מהקרקעית למים, מה שיפר את האיזון האקולוגי. בשל כך, כל חברה שמבקשת לבצע קדיחה בעומק הים מחויבת לבצע סקר שטח שבודק את רמת הפגיעה הפוטנציאלית.

החברה להגנת הטבע הגישה עתירה לבג"צ נגד משרד האנרגיה, בשביל לעצור את ההחלטה על קידוחי הגז והנפט. על פי החברה להגנת הטבע, קיימים פערי ידע גדולים ונתונים רבים לא נלקחו בחשבון בטרם היציאה למכרז של משרד האנרגיה.

