רגב: "תחנת ההגנה בת"א תשוב לפעילות בראשון, השלום בשני"

מומלצים -

לאחר ימים של כאוס תחבורתי: שרת התחבורה מירי רגב הודיעה היום (חמישי) בעת תדרוך עם עיתונאים כי "תחנת רכבת ההגנה בתל אביב תשוב לפעילות ביום ראשון הקרוב ותחנת השלום בתל אביב תחזור גם היא לעבוד ביום שני".

בתדרוך, שעסק בעבודות הבטיחות באיילון ושיקום תשתית החשמל באזור השתתפו מנכ”ל משרד התחבורה, משה בן זקן, יו”ר דירקטוריון רכבת ישראל, עו”ד משה שמעוני ומנכ”ל רכבת ישראל (בפועל), אבי אלמליח.

בפתח דבריה אמרה רגב: ״היה לי חשוב שמרגע שקרתה כזאת תקלה יגיע המנכ״ל יחד עם גורמי המקצוע של הרכבת וגורמי המקצוע של משרד התחבורה כדי לראות איך אפשר להימנע מזה בעתיד. צפינו שזה יקח שבועות ארוכים, ביקשתי והנחתי שזה יתוקן כמה שיותר מהר ואני שמחה שלאור שהגיעה חברת סמי ועובדים ספרדיים שהגיעו עם גורמים מקצועיים, אנחנו מקדימים מאוד את החזרת הרכבות לתפקודם. ביום ראשון הקרוב תחנת ההגנה תתחיל לעבוד וביום שני תחנת השלום תתחיל לעבוד. ביום שלישי יחזרו גני אביב וכפר חב״ד״.

״אני יכולה להבין את הכעס, התסכול והעצבים. גם הילדים שלי נוסעים ברכבת וגם השכנים שלי. ניסינו לתת את החלופות הטובות ביותר, אזרח שהגיע לרכבת חיכה לו שאטל חינם להסיע אותו לתחנה הקרובה שם עובדת הרכבת. אם נראה שהייתה רשלנות, אנשים יצטרכו לשלם על כך. נקים וועדת בדיקה חיצונית ונודיע ביום ראשון מי הוועדה. אירוע כזה יכל לגרום חס וחלילה לאובדן חיים. זאת תקלה חמורה ואירוע חמור שצריך להיות מתוחקר עד תום. במקביל עושים הכל כדי שהרכבת תתחיל לעבוד כמה שיותר מהר. מיום חמישי שהאירוע הזה קרה אנחנו מטפלים בזה הכי מהר שאפשר בעולם. אני יודעת שזה לא נוח אבל נושא בטיחות הנוסעים הוא מעל הכל״, אמרה השרה.

״אם היינו עושים את זה עוד שבוע הייתם שואלים למה אתם עושים את זה ואם היינו עושים את זה השבוע אז שואלים למה עשיתם את זה. תוך שבוע נסיים את כל העבודות האלו ביחד. זה עשה שכל וזה הגיוני.

יש גורמים שמנצלים את האירוע הזה לפוליטיקה קטנה אז אני ממליצה להפסיק לדבר על פוליטיקה קטנה כשמדובר על אירוע בטחוני, אם היינו מקבלים החלטה אחרת והיה קורה כאן אירוע בטיחותי וחס וחלילה תאונה עוד שבועיים שלושה אז היו אומרים למה לא הקדמתם את העבודות״.

״אני ממליצה לכל אותם ממליצים להמליץ לעצמם כשהם בתפקיד. אנחנו נתחקר את האירוע הזה עד תום כדי לראות איך אירועים כאלו לא חוזרים על עצמם. אני רואה עובדים שהולכים באווירה לא נעימה, התקלה לא הייתה צריכה לקרות אבל היא קרתה, זה לא נעים וזה לא נוח ואנחנו נתחקר את זה עד הסוף. צריך להגיד מילה טובה לאנשי הרכבת שהם מסורים ומקצועיים. שמאז השביעי לאוקטובר ראינו אותם עוזבים את הבית ונותנים את המענה התחבורתי לדרישות של מדינת ישראל. אם זה העברת מטענים של ציוד מילואים, אם זה חיילי מילואים או חיילים סדירים״, אמרה רגב.

ההודעה מגיעה אחרי שאתמול הודיעה רכבת ישראל כי על רקע השיבושים בתנועת הרכבות בשל תקלת החשמול, הוחלט לנצל את ההזדמנות ולשלב כבר כעת עבודות בטיחות חיוניות שתוכננו במקור לחודש ספטמבר. במהלך העבודות, שיתקיימו בין יום רביעי 20.8.25 ועד יום שלישי 26.8.25, תופסק תנועת הרכבות בתל אביב, לא תתאפשר נסיעה בין הצפון לדרום ותחנת ת”א השלום תיסגר זמנית לשירות.

ביום שישי לפנות בוקר רכבת משא נסעה על תוואי המסילות המחושמלות ופגעה מסיבה שעדיין נבדקת, בכבלי תשתית החשמול בשני מוקדים עיקריים: באיזור צומת גנות מדרום לתל אביב, וכן בין חדרה ונתניה. בעקבות מה שאירע, הושבתו תחנות כפר חב"ד ולוד גני אביב ונפגעו כמה קווים מרכזיים.

שרת התחבורה מירי רגב התייחסה במהלך אירוע השקת המסילה הצפונית לתקלות הנרחבות ברכבות במרכז שהחלו בסוף השבוע.

"זה אמנם לא נעים, אבל הרכבת המשיכה לעבוד", אמרה רגב, "גם כשהיו טילים היה קל להפסיק את עבודת הרכבת, אבל נלחמנו כדי שהפעילות תימשך. אנחנו נותנים מענה לציבור, צריך לבדוק מה קרה, לתקן את התקלות ולהמשיך בשירות".