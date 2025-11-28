"אנחנו כספומטים של החרדים": מפגש קצוות עם דני אלגרט

את דני אלגרט הציבור מכיר מהמאבק שניהל להשבת אחיו החטוף החלל איציק ז"ל במשך שנתיים. לאחרונה הוא החליט לקפוץ לבריכה הפוליטית והודיע על הצטרפותו למפלגת "הדמוקרטים" של יאיר גולן.

מגישת "קבינט שישי" נוה דרומי פגשה אותו למפגש קצוות, לטבילת אש פוליטית ראשונה, בה הוא פותח הכל כמו שלא שמעתם מעולם - החרדים מבחינתו רק רוצים כסף, לא פוסל ישיבה עם רע"מ, מוכן למסור שטחים תמורת שלום ומודה - כבר שנתיים שאני עושה פוליטיקה. צפו בריאיון המלא ששודר הערב (שישי) - בראש העמוד