"'נתניהו רוצח' זו לא הסתה": מפגש קצוות עם הדס שטייף

העיתונאית הדס שטייף, יוצאת גלי צה"ל, לא חוסכת במילים קשות ובוטות נגד הממשלה והעומד בראשה. השבוע היא התייצבה למפגש קצוות ופתחה הכל בלי פילטרים - למה לא הופתעה מהשקרים של הפצ"רית, מה יש לה נגד אראל סגל, עמית סגל ומפקד גל"צ הנוכחי טל לב רם, על מי מהם אמרה, "הכניס רוח פרצים לתחנה", וגם למה לקרוא לנתניהו רוצח זו לא הסתה, ולהגיד רבין רוצח זו כן הסתה. נוה דרומי במפגש קצוות עם מוסר כפול. צפו בריאיון המלא מתוך "קבינט שישי" - בראש העמוד