הרב שהפך לסמל: השנה של תמיר גרנות, בין הישיבה לכיכר החטופים

מאז ששכל את בנו בלחימה מול חיזבאללה לפני שנתיים בדיוק, הפך הרב תמיר גרנות לסמל של אחדות ותקווה, וסמל לחיבורים מעוררי השראה. בסופה של שנה מטלטלת, בפן האישי והלאומי, כתבנו אורי שפירא ליווה אותו במסע מעורר השראה שלו, בין הישיבה בכיכר החטופים ובתי העלמין, במאבק על ועדת חקירה ממלכתית ובקריאה לשוויון בנטל הגיוס.

צפו בכתבה המלאה