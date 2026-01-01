בליל השנה החדשה: 12 פצועים בהם שניים קשה בפיצוץ גז בנצרת

בליל השנה החדשה: 12 פצועים, בהם שניים במצב קשה, בפיצוץ נפחי שהתרחש בנצרת, בעקבות דליפת גז. תחילה, הרקע לא היה ברור, אך הבוקר (חמישי) המשטרה הודיעה כי אין חשד לאירוע פלילי.

צוותי כבאות והצלה הגיעו למקום וכיבו את השריפה. מפקד האירוע מהכבאות, רב רשף ששי סיגאווי ציין כי "לוחמי האש פועלים במקום לכיבוי השריפה ומבצעים סריקות אחר לכודים במוקד השריפה ובקומות שמעל החנות".

פרמדיק מד"א עומר דעייף, סיפר: "כבר מהרחוב הסמוך הבחנו בעשן שחור וסמיך, כשהתקרבנו ראינו להבות שיוצאות ממבנה וכ-11 פצועים בהכרה מלאה, כאשר ארבעה מהם שוכבים לצד הדרך. מבניהם היה גבר בשנות ה-20 לחייו כשהוא סובל מפגיעת הדף קשה וגבר כבן 30 עם כוויות בדרגה ב' בגופו. הענקנו לכלל הפצועים טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותם לבית החולים כשמצבם יציב. מהמקום פונה לבית החולים האיטלקי פצוע נוסף שנפצע באורח קשה".