יצא לטייל עם הכלבים והותקף על ידי חזיר בר סמוך לשוהם

במוקד מד"א התקבל היום (שבת) במהלך אחר הצוהריים דיווח אודות צעיר בן 23 שככל הנראה הותקף על ידי חזיר בר, בעת שטייל עם שני כלביו סמוך לכביש 444 ליד שוהם.

צוותי מד"א שהגיעו למקום העניקו לצעיר טיפול ראשוני, והוא פונה משם לבית החולים בילינסון בפתח תקווה, כשהוא במצב קל עם פגיעה ברגלו. כמו כן צוותי מד"א העניקו טיפול לשני כלביו של הצעיר, אשר נפגעו קשה כתוצאה מהתקיפה. הכלבים הועברו לאחר מכן לטיפול השירות הווטרינרי.

--

פראמדיקית מד"א אנסטסיה סטלמחוב וחובש מד"א שלמה לוי, סיפרו: "ראינו גבר בהכרה מלאה שסבל מפציעה ברגלו ו-2 כלבים עם פציעות קשות, לאחר שככה"נ הותקפו על ידי חזיר בר. הענקנו לגבר טיפול רפואי ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו יציב. בנוסף, טיפלנו בשני הכלבים והעברנו אותם לשירות הווטרינרי להמשך טיפול".