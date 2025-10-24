ראשי המערכת על הכוונת: החוקר הבכיר לשעבר במח"ש פותח הכול

סגן ניצב בדימוס, דובי שרצר, לשעבר בכיר במח"ש, התייצב השבוע על דוכן העדים במשפט נתניהו והרעיד את הקרקע ברחוב צלאח א-דין בירושלים. שרצר חשף את הפניה בזמן אמת של חוקר בכיר בתיקי נתניהו שדיווח לו על התנהלות פסולה בחקירות ואיך סנדלו אותו לחקור את האירועים האלו. בריאיון בלעדי לנוה דרומי אחרי העדות המטלטלת הזו, הוא פותח הכל - ומה שהוא מספר צריך להדאיג את כל שוחרי הדמוקרטיה. צפו בריאיון המלא מתוך "קבינט שישי" - בראש העמוד

"לא מדובר באירוע חדש, העובדות נבדקו על ידי יותר מגורם אחד ולמרות שהיו ראיות חד משמעיות שהדברים הם כנראה נכונים, בכל התקופה הזו הפרקליטות סירבה להכיר בעובדה הזו", מבהיר שרצר. "הסיבה היחידה שהסכמתי לחשוף את שמו של החוקר (צחי חבקין) היא שהוא נתן לי את האישור. מאוד מצער אותי שגם היום כשאין מחלוקת לגבי מה היה, גם היום הפרקליטות ממשיכה להתנהג כאילו לא היו דברים מעולם".

"בעולם תקין מח"ש אמורה לבדוק את המידע הזה, לראות מה יש בו והאם יש חשד לעבירה פלילית. יכול להיות שהיינו עושים את כל זה ומגלים שאין דברים בגו או שהיינו מגלים ההפך, אבל אנחנו לעולם לא נדע כי מנהלת מח"ש לא רוצה לשמוע מזה", הוסיף.