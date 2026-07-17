בן או בת? מסיבות גילוי מין העובר כובשות את ישראל

עד לפני כמה שנים רוב ההורים גילו את מי העובר בבדיקה בחדר הרופא. כיום, זוגות רבים בוחרים למשוך את הרגע, להסתיר את התשובה - ולהפוך אותה לאירוע מושקע. הטרנד שמגיע אלינו מעבר לים והופך כל גילוי להפקה גרנדיוזית, תופס תנופה יותר ויותר גם כאן בישראל.

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הרשתות החברתיות מלאות בסרטונים על גילוי מין העובר, והמרדף אחרי הרגע המושלם כבר הפך לחלק בלתי נפרד מהחוויה. דרך מרגשת לשתף את הקרובים, וכמובן גם הזדמנות ליצור תוכן ויראלי.

מאחורי רגע החשיפה שנמשך כמה שניות, מסתתרת לא פעם התארגנות שנמשכת שבועות: עיצוב, קייטרינג, צילום, מוזיקה ואפקטים. כל תוספת מייקרת את האירוע, והחשבון יכול לטפס עד לאלפי שקלים.

לצד ההפקות המושקעות, גם בתי הקפה ותעשיית המוצרים לתינוקות זיהו את הביקוש ומציעים היום פתרונות פשוטים או נגישים יותר לרגע הגילוי.

בסופו של דבר, בין אם מדובר בהפקה גדולה עם עשן וזיקוקים או בעוגה קטנה בבית עם המשפחה, רגע הגילוי של מין העובר - הבן או הבת שעתידים להצטרף למשפחה - הפך מעוד שלב בהריון, לאירוע שלם.