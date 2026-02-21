פצצה מתקתקת על קו ירושלים: מגדלי הטרור הפלסטיניים שהפכו לאיום החדש

במרחק דקות ספורות מירושלים הולכת ומתרקמת מציאות חדשה ומטרידה: מאות מבנים פלסטיניים רבי קומות צמחו בשנה האחרונה באזור אל-וולג'ה, סמוך ליישובים הר גילה ונווה דניאל. לטענת ראשי המועצה והתושבים, מדובר בבנייה בלתי חוקית בהיקף חסר תקדים, כזו שמשנה את קו הרקיע, מתקרבת לבתי התושבים ומייצרת איום ביטחוני ממשי על הצירים המרכזיים ועל העורף של הבירה.

ירון רוזנטל, ראש מועצת גוש עציון, מזהיר: "ככל שעוצמת היופי - כך עוצמת הסכנה. המגדלים האלה עלולים להפוך לעמדות תצפית וירי לעבר הבתים והכבישים. זה איום אסטרטגי שצריך לעצור עכשיו".

לדבריו, חלק גדול מהמבנים מחזיקים בצווי הריסה אך אינם נאכפים. "זה לא רק עניין חוקי - זו שאלה של ביטחון. מה שראינו בזירות אחרות עלול לקרות גם כאן אם לא נפעל", הוא אומר.

ביישוב הר גילה מתארים מציאות יומיומית של חיכוך. תושבים מדווחים על יידויי אבנים ובקבוקי תבערה לעבר בתים וכלי רכב. גרשון כהן, תושב ותיק במקום, מצביע על הגדר שנקטעת סמוך לביתו: "כאן זורקים, פה זה פוגע. אחרי עשרות שנים - אני כבר לא בטוח שאשאר".

במקביל לטענות על אכיפה חסרה, בגוש עציון מדגישים כי מתבצעת גם בנייה יהודית מואצת. באלון שבות, כפר אלדד ונווה דניאל מדווחים על ביקושים גבוהים ומחירי נדל"ן שמטפסים לרמות המתקרבות לירושלים. עבור חלק מהתושבים החדשים, המעבר לאזור הוא שילוב של קהילתיות ואידיאולוגיה - "כל בית כאן הוא תשובה", הם אומרים.

אלא שבין תנופת הבנייה הישראלית להתרחבות הפלסטינית בשטח, המתח רק גובר. בציר המרכזי המכונה "ציר ליברמן" מדווחים על עלייה חדה באירועי טרור בשנה האחרונה. במועצה מזהירים משליטה טופוגרפית של הבנייה החדשה על הכביש, תרחיש שעלול, לדבריהם, לאפשר חסימה או ירי לעבר כלי רכב בזמן קצר.

כך, בין טרקטורים שמקימים שכונות חדשות לבין עגורנים שממשיכים להגביה מגדלים מנגד, קו התפר שמדרום לירושלים הופך לזירת מאבק שקט אך נפיץ. השאלה שנותרת פתוחה: האם המדינה תכריע בשטח - או שהמציאות תמשיך להיקבע מעצמה.