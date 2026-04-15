אל תגידו שלא ידעתם: המשטרה תצא מחר למבצע אכיפה מוגבר בכבישים

במסגרת מבצע האכיפה ישתתפו מאות שוטרים לכבישי הארץ, ויתמקדו באכיפת עבירות תנועה מסכנות חיים, בדגש על נהיגה מעל המהירות המותרת • כמו כן בלשי אגף התנועה יפעלו באופן ממוקד נגד נהגים שרישיונם נפסל

לי עייש ■ ראש דסק פלילים