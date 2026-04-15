אל תגידו שלא ידעתם: המשטרה תצא מחר למבצע אכיפה מוגבר בכבישים
במסגרת מבצע האכיפה ישתתפו מאות שוטרים לכבישי הארץ, ויתמקדו באכיפת עבירות תנועה מסכנות חיים, בדגש על נהיגה מעל המהירות המותרת • כמו כן בלשי אגף התנועה יפעלו באופן ממוקד נגד נהגים שרישיונם נפסל
אגף התנועה במשטרת ישראל ייצא מחר בבוקר (חמישי) לאורך כל היממה למבצע רחב של אכיפת עבירות תנועה מסכנות חיים בכבישים ברחבי הארץ.
במבצע ישתתפו מאות שוטרים ממשטרת התנועה הארצית, סיירת האופנועים הארצית, בלשים של היחידה המרכזית באגף התנועה, ומתנדבים רבים שיצטרפו למבצע האכיפה הממוקד, לצד שוטרי תנועה במחוזות השונים.
במסגרת המבצע השוטרים יעשו שימוש במכשור אכיפה דיגיטלי, בין היתר במצלמות סטילס, מצלמות טקטיות, ממל"זים ו'דבורה'. בנוסף לפעילות האכיפה הסטנדרטית, בלשי היחידה המרכזית באגף התנועה יפעלו באופן ממוקד נגד נהגים פסולי נהיגה.
כחלק מההיערכות למבצע האכיפה, מחלקת מחקר ופיתוח באגף התנועה של המשטרה מיפתה את הצירים העירוניים והבינעירוניים המשפיעים ביותר על תאונות הדרכים, בהם יתמקד המבצע. כל זאת במטרה להביא לירידה בתאונות הדרכים, תוך חיזוק המשילות בכבישי ישראל.