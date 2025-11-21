זעזוע סלקטיבי: מגנים את מרדכי דוד - ולא רואים את עצמם

הארץ רעשה וגעשה בשבוע האחרון בעקבות המחאה של פעיל הימין מרדכי דוד נגד העיתונאי גיא פלג. לאלימות אין מקום, נקודה. רק לא ברור איפה היו הגינויים כשתקפו פה אנשי תקשורת מהימין, כשהטרידו מינית את הדר מוכתר, כשרדפו אחרי ילדי פוליטיקאים מהימין. אושי דרמן יצא לשרטט איך נראה זעזוע סלקטיבי - איך אפשר לגנות הסתה כשהיא מגיעה רק מצד ימין, איך אפשר לבקר התערבות של טראמפ ובאותה נשימה לקרוא לביידן להציל אותנו. על זעזוע בררני ומוסר כפול.

צפו בכתבה המלאה - בראשית העמוד