הנאמן על הליך חדלות הפרעון של כוכב הרשת אשר בן עוז ביקש היום (שלישי) להוציא צו מאסר נגדו - בשל אי שיתוף פעולה עם ההליך, והצהיר בנוסף כי בכוונתו לבטלו. בן עוז חייב כעת לקופה כבר 12 אלף שקלים.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

כאמור, בן עוז היה אמור כבר מחודש ינואר האחרון להתחיל לשלם לקופת ההליך 3,000 שקלים מדי חודש אך לא עשה זאת - והצהיר גם בטלוויזיה ולממונה כי לא בכוונתו לשלם.

לכוכב הרשת יש עשרה ימים להשיב לפנייה, ואז לנאמן על ההליך עוד עשרה ימים נוספים להחליט כיצד יפעל. בכתב נכתב כי בן עוז זומן לבירור, אך סמוך למועד טען כי אינו מרגיש טוב ולא התייצב - אז לא התייצב למועד הנוסף שנקבע לו.

"אשר מפר ברגל גסה החלטות בית המשפט וממשיך בהתנהלותו, חי חיי פאר בפטנהאוז שכור במגדלי אביב ברמת גן, נוהג ברכבי יוקרה שכורים ומפרסם פודקאסטים עם בנו. הוא מתרברב בעושרו הרב, כאשר הוא אינו משלם שקל לקופת ההליך והותיר אחריו שובל חובות", צוין.

בחודש יוני האחרון חשפנו כיצד כוכב הרשתות החברתיות מצליח להפיל בפח קורבנות, כשהוא נהנה להתראיין לא מעט ואוהב להתרברב בסגנון החיים היוקרתי שלו. אנשים ששוחחנו איתם סיפרו אז ל-i24NEWS כיצד באו לעבוד וללמוד איתו - בין היתר על הגשמת חלומות ואיך לבקש הלוואות שיוחזרו בריביות גדולות מאוד. אך כשהם אמורים לקבל את כספם בחזרה - הם נתקלים בהתחמקויות, בתירוצים ולפעמים גם בגסות רוח.