משרד הרווחה: עלייה בכמות התלונות על אלימות נגד נשים

לקראת היום הבינלאומי למאבק באלימות כלפי נשים שיצוין מחר: משרד הרווחה והביטחון החברתי פרסם היום (שני) נתונים שנתיים עדכניים אודות היקף התופעה. מהנתונים עולה תמונה מורכבת ברקע מצב המלחמה ששורר בישראל בשנתיים האחרונות. מצד אחד - ישנה עלייה במספר הפניות למוקד 118 של משרד הרווחה ולמרכזי אלומה לטיפול באלימות במשפחה, ומצד שני ישנה ירידה במספר הנשים שפונו למקלטים לנשים נפגעות אלימות וילדיהן. מתחילת השנה נרצחו 34 נשים, 29 מהן על רקע אלימות במשפחה.

על פי נתוני משרד הרווחה, מתחילת השנה מוקד 118 קיבל 1,742 דיווחים על אלימות נגד נשים במערכת זוגית, עלייה של כ-2% משנת 2024. אולם, בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה, מדובר בעלייה של 7%. חלוקת הנתונים לפי סוג הדיווח מראה כי אחרי על אלימות נגד נשים, מרבית הפניות הן בגין אלימות כלפי ילדים, עם 878 פניות.

למרות התמונה העגומה שהנתונים מציירים, ישנם גם נתונים קצת יותר מעודדים בהקשר הטיפול בתופעה - במרכזי אלומה המטפלים במקרי אלימות במשפחה נרשמה עלייה חדה של 245% בכמות הפניות. העלייה מיוחסת לפתיחת מרכז חדש בראשון לציון לפני שנה, מה שתרם להנגשת השירות אותו מציע המרכז לאוכלוסיה רחבה יותר. על פי משרד הרווחה, מרכז נוסף צפוי להיפתח בקרוב בבאר שבע.

בתוך כך, פעילות מרכזי אלומה תרמה גם לירידה בהפניות למקלטים לנשים נפגעות אלימות וילדיהן - מ-621 הפניות בשנה שעברה ל-559 בשנה הנוכחית. הירידה הזאת מיוחסת עם לפעילות של עמותות כמו "סיירת מיכל" המופעלת על ידי "פורום מיכל סלה".

טל הוכמן, מנכ"לית שדולת הנשים בישראל, מתריעה על הגידול במקרי האלימות המגדרית: "2025 היא שנה שחצתה כל קו אדום: בכל תשעה ימים נרצחה אישה בישראל. 34 נשים איבדו את חייהן רק כי היו נשים. 29 מהן על רקע אלימות במשפחה. זו מציאות חסרי תקדים. גם ברגע הזה המדינה מאפשרת הפקרות חמורה בנשק: חלוקה רחבה ללא הצלבת מידע עם משרד הרווחה ללא בקרה מספקת כך שימנעו אישור נשיאת נשק לגברים אלימים, וללא הגנה מספקת על נשים שהתריעו מראש על סכנה ממשית לחייהן.

כמו כן דיברה הוכמן על הצורך בתוכנית לאומית למאבק באלימות על רקע מגדר: "המדינה חייבת להוביל תוכנית שכוללת בלימת מדיניות ההפקרה של המשרד לביטחון לאומי, והרחבת חוק הפיקוח הטכנולוגי. מדובר בכלי מציל חיים שמיושם היום בהיקף נמוך בהרבה מהצורך העולה מהשטח. אי אפשר להמשיך לדבר על מקרים בודדים - זו מגפה. אנחנו קוראות לממשלה ולכוחות הביטחון לגלות אחריות עכשיו, כדי למנוע את רצח האישה הבאה".

משרד הרווחה והביטחון החברתי קורא לאנשים במעגל האלימות לא להסס לפנות למוקד 118 ולקבל סיוע בכל שעות היממה.

פניה שקטה | וואטסאפ 050-2270118

מוקד סיוע לגברים 1218

מרכזי אלומה 2909*