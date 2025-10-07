סיכום חדשות החג: גורם מדיני אמר ל-i24NEWS כי "48 השעות הבאות קריטיות - בקרוב נבין אם חמאס רציני - או מנסה למרוח את הזמן". טרגדיה בחג: חייל צה"ל בחופשה נהרג מפליטת כדור מנשק של חברו בקריית ארבע. נתניהו טעה פעמיים במהלך ריאיון בציון מספרים החטופים - מטה המשפחות תקף: "כולם נחטפו במשמרת שלך". הקרמלין: פוטין שוחח עם ראש ממשלת ישראל.

גורם מדיני ל-i24NEWS: "בקרוב נבין אם חמאס רציני"

גורם מדיני מסר אמש כי "48 השעות הבאות קריטיות לפריצת הדרך במשא ומתן, כך נבין אם חמאס מנסה למרוח את הזמן". לדבריו, בישראל שואפים להגיע לסיכום השלב הראשון בהסכם - שיכלול את שחרור החטופים. עם זאת, הגורם ציין כי ההערכה הזהירה היא שהסיכומים הסויפיים - יהיו רק לקראת סוף השבוע.

במהלך ריאיון: ראש הממשלה טעה במספר החטופים - והמשפחות זעמו

נתניהו התראיין אמש לפודקאסט של הפובליציסט היהודי-אמריקני בן שפירו, במהלכו טעה בציון מספר החטופים, שטען כי ברצועת עזה מוחזקים 40 חטופים - ואז תיקן וטעה שוב, כשאמר 46. מטה המשפחות השיב לדברים אלו כי "היום לפני שנתיים נחטפו 251 חטופים וחטופות לשבי הגיהנום בעזה. 4 חטופים נוספים היו בעזה כבר שנים רבות. הם כולם נחטפו במשמרת שלך".

"לא נשכח את הזוועות": מנהיגי העולם מציינים את 7 באוקטובר

מנהיגים ברחבי העולם ציינו היום את יום השנה לטבח שבעה באוקטובר. ביניהם, נשיא צרפת עמנואל מקרון, ראש ממשלת בריטניה קיר סטרמר וקנצלר גרמניה פרידריך מרץ, התייחסו גם לאנטישמיות הגואה במדינותיהם.

טרגדיה בחג: חייל נהרג בעקבות פליטת כדור בקריית ארבע

דובר צה"ל הודיע מוקדם יותר היום כי חייל נהרג בעקבות פליטת כדור של חברו, שוטר מג"ב, בבית בקריית ארבע. השניים, זוג חברים, היו בחופשה והתעסקו עם נשק. לפי החשד, במקום נעשתה הדגמה על הכלי ולאחר מכן נפלט הכדור. מותו של החייל נקבע בדרך לבית החולים.

הקרמלין: פוטין שוחח עם נתניהו בשיחת טלפון "על ענייני המזרח התיכון"

במוסקבה הודיעו אמש כי נשיא רוסיה ולדימיר פוטין קיים אמש שיחת טלפון עם ראש הממשלה נתניהו. על פי ההודעה, השניים שוחחו בהרחבה על ההתפתחויות האחרונות באזור, ובכללן על תוכניתו של נשיא ארצות הברית "לנורמליזציה" ברצועת עזה. בשיחה, לפי הקרמלין, פוטין חזר על עמדת רוסיה "הבלתי מעורערת" בעד פתרון כולל לסוגייה הפלסטינית במסגרת המשפט הבין-לאומי.

מחאות פרו-פלסטיניות ביום השנה ל-7.10, ר"מ בריטניה מאשים: "קוראים לרצח יהודים"

ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, אמר בריאיון לעיתון "הטיימס" הבריטי, כי מדינתו "הפכה אדישה לאנטישמיות". וא גינה בחפירות את המחאות שתוכננו ביום השנה השני לטבח שבעה באוקטובר, והאשים את המשתתפים בהן ב"חוסר כבוד לאחרים". אחד משלל האירועים ברחבי העולם, היו "מכירת מאפים פלסטיניים". סטודנטים בלונדון צפויים להתאסף לצעדה גדולה בבירה.

