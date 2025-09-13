דיווח: המוסד סרב לפעול בדוחא, יורט טיל ששוגר מתימן | חדשות השבת

מומלצים -

סיכום חדשות השבת: ימים לאחר התקיפה הישראלית בדוחא, ראש ממשלת קטאר שייח' מוחמד בן עבד א־רחמן א־ת'אני נפגש הלילה (שבת) עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. ה"וושינגטון פוסט": המוסד סרב להוציא לפועל מבצע קרקעי לחיסול מנהיגי חמאס, בעקבות כך הפעולה בוצעה מהאוויר. האו"ם אישר ברוב של 142 מדינות את ההצהרה הקוראת לתמיכה בפתרון שתי המדינות.

ימים לאחר התקיפה בדוחא, ראש ממשלת קטאר נפגש עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ

טרם הפגישה בין השניים, קיים א-ת'אני שורת פגישות בוושינגטון עם בכירים בממשל טראמפ, בהם סגן הנשיא ג'יי די. ואנס ומזכיר המדינה מרקו רוביו. התקשורת האמריקנית דווחה כי טראמפ הביע תסכול מהפגיעה בהסכם המתהווה, והבטיח כי "לא תתרחש מתקפה ישראלית נוספת". לפי מקור שהשתתף בפגישה, הנשיא לשעבר ביקש מצוותו לגבש רעיונות חדשים להחייאת המגעים. בתוך כך, חמאס הודיע אמש כי בכיר הארגון ח'ליל אל חיה לא נהרג בתקיפה.

אזעקות הופעלו הלילה במרכז הארץ בשל שיגור טיל בליסטי מתימן - שיורט

ממד"א נמסר כי אין נפגעים מירי החות'ים. דובר צה"ל בשפה הערבית, אלוף-משנה אביחי אדרעי, פרסם אזהרה, הקוראת לתושבי צפון הרצועה להתפנות דרומה לאזור ההומניטרי שבמוואסי. משרד הבריאות של חמאס: עשרות הרוגים מירי צה"ל מאז שעות הלילה, 29 מהם בעיר עזה.

דיווח ב"וושינגטון פוסט": המוסד סירב להוציא מבצע קרקעי לחיסול בכירי חמאס בקטאר

היומון האמריקני דיווח כי התנגדות הארגון בין היתר כי פעולה כזו עלולה לפגוע ביחסים שטופחו עם קטארים במשך השנים. כזכור, שמו של המוסד בלט בהיעדרו מההודעות הרשמיות על הפעולה בדוחא, זאת משום שסירבו לבצע תוכנית שגובשה בשבועות האחרונים, לפיה ישתמשו בסוכנים בשטח כדי לחסל את מנהיגי חמאס.

ברוב מוחץ של 142 מדינות: האו"ם אישר את "המסלול להקמת מדינה פלסטינית"

העצרת הכללים של האו"ם אישרה אמש ברוב גדול את ההצהרה שיזמו צרפת וסעודיה, הקוראת לתמיכה בפתרון שתי המדינות. ההצעה, אושרה במסגרת ועידת ניו יורק שנערכה בחודש יולי, ומציגה מסמך פעולה שנועד, לטענת יוזמיה, להתוות מסלול "בלתי הפיך" להקמת מדינה פלסטינית. משרד החוץ הגיב כי "ישראל דוחה בשאט נפש את ההחלטה, שוב הוכח כמה העצרת הכללית היא קרקס פוליטי".

"בריטניה התעוררה!": הפגנות ענק בלונדון נגד הגירה

לפחות 110 אלף איש השתתפו במהלך היום מחאת ענק בבירת אנגליה, בקריאה נגד הגירה ו"איסלמיזציה". המשטרה המקומית נערכה בהתאם להפגנות יריבות עם פריסתם של יותר מ-1,600 שוטרים, בהם כ-500 שהובאו ממחוץ לבירה. הפגנת הנגד, מנתה על פי ההערכות כ-5,000 פעילים. פעיל הימין הקיצוני טומי רובינסון אמר כי "פטריוטיות היא העתיד, בריטניה סוף סוף התעוררה. זו ההפגנה הגדולה ביותר בהיסטוריה הבריטית".

