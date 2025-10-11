היערכות לשובם של החטופים, ויטקוף וקושנר ינאמו בכיכר החטופים | חדשות השבת

סיכום חדשות השבת: חשיפה - ההתעקשות הישראלית במהלך שיחות המשא ומתן. סחורה המיועדת לשיקום הרצועה לא תיכנס לעזה, עד שאחרון החטופים ישוב. "סיום למלחמה בעזה" מסמך ההסכמות בין ישראל לחמאס והצעדים ליישום תוכניתו של הנשיא טראמפ לסיום הלחימה ושחרור כולל החטופים. "אני חי אבל מבפנים הכל מת": טרגדיה נוספת בקהילת הנובה, שורד הטבח רועי שלו שם קץ לחייו.

וויטקוף וקושנר ינאמו בכיכר החטופים; בישראל נערכים לשובם של החטופים

רשת CNN האמריקנית דיווחה כי החטופים עשויים להשתחרר בלילה שבין ראשון לשני, המועד בו הנשיא טראמפ צפוי לבקר בישראל. אנשי שב"ס החלו להעביר את המחבלים הכלולים בעסקה למכלולי הגירוש בבתי הסוהר "עופר" ו"קציעות" בהמתנה להנחיית הדרג המדיני. שליח טראמפ ביקר באחד ממוצבי "הקו הצהוב", מפקד פיקוד המרכז של צבא ארה"ב הבהיר: לא יהיו "מגפיים אמריקניות" ברצועת עזה.

"סיום מקיף למלחמה בעזה": מסמך ההסכמות בין ישראל לחמאס

דיווחנו אמש ב-i24NEWS את פרטי המסמך שנחתם בשארם א-שייח. לפי המתווה, הנשיא טראמפ הוא זה שמודיע על סיום המלחמה, שתחל באופן מיידי עם אישור ממשלת ישראל. במסגרת זו, צה"ל יחדול מכל הפעולות הצבאיות וכל פעילות אווירית מאזורים מהם הוא נסוג ייחדלו גם הם. כניסת הסיוע ההומניטרי תחל באופן מיידי ותוך 72 שעות מנסיגת הכוחות, כל החטופים, החיים והחללים, המוחזקים בעזה ישוחררו.

חשיפה: הסעיף הדרמטי שישראל התעקשה לכלול במסגרת ההסכם

במהלך שיחות המשא ומתן, התעקשה ישראל שלא תיכנס לרצועה סחורה המיועדת לשיקום עזה - עד שאחרון החטופים שב. על פי ההסכם, הסיוע ההומניטרי ייכנס בהתאם למתווה שנקבע בעסקה הקודמת. המשמעות: כ-600 משאיות מדי שבוע. עם זאת, במהלך הדיונים שהתקיימו, נדחה בתקיפות ניסיונות לכלול בשלב הראשון גם חומרי בנייה, מלט, טרקטורים וחומרים דו-שימושיים.

טרגדיה: בן זוגה של מפל אדם, שנרצחה בנובה, שם קץ לחייו

אסון נוסף בקהילת שורדי הטבח בפסטיבל הנובה: רועי שלו, בן זוגה של מפל אדם שנרצחה בשבעה באוקטובר, שם אמש קץ לחייו. גופתו אותרו ברכב בוער סמוך למחלף אודים שבכביש החוף. כשעה לפני שאותרה גופתו, פרסם פוסט ברשתות החברתיות, ובו כתב בין היתר: "אני לא מסוגל להכיל את זה יותר, אני חי, אבל מבפנים הכול מת. בבקשה תזכרו לי את הטוב".

