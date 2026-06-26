"אין פטור מגורל משותף": המונים מפגינים סמוך לב"ב בעד חוק הגיוס

המונים מפגינים כעת (שישי) סמוך לבני ברק בעד חוק הגיוס, ברקע יום הזעם החרדי שהתקיים השבוע ברחבי הארץ. המוחים מניפים שלטים עליהם כתוב "הישיבה תעבור לדום - שירות מלא לכולם ולכולן", "אברך יקר - הרבנים התירו את דם אחיך ואחיותייך היהודים!". בנוסף הם צועקים בין היתר, "אין פטור מגורל משותף".

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כזכור, חרדים יצאו ביום רביעי לשיירות מחאה נגד חוק הגיוס ומעצרי עריקים, ושיבשו את התנועה ברחבי הארץ. המוחים יצאו ברכבים מעשרות מוקדים לכיוון כלא 10, נסעו לאט במיוחד וגרמו לפקקי ענק. לטענת המארגנים, המטרה היא "לשבש את התנועה במשך שעתיים בכל כבישי המדינה".

נהגת רכב כבת 29 בהריון מתקדם נפצעה באורח בינוני בתאונת דרכים במעורבות שני כלי רכב בכביש 1, בסמוך למחלף שער הגיא. חובש איחוד הצלה, יוסף דביר, העניק לה סיוע רפואי ראשוני בזירה, ולאחר מכן היא פונתה להמשך טיפול בבית החולים.

ח''כ יצחק גולדקנופף שהוביל את שיירת המחאה בכביש 1 מסר מרכב המחאה: ''לא יעלה על הדעת שבבולגריה יוכל בחור לשבת וללמוד תורה ללא הפרעה ובמדינת היהודים לא. יצאנו לקיים מצווה מחאה''.

במהלך היום נרשמו עימותים וקטטות המוניים בערד בין תושבים חילונים לבין חרדים מחסידות גור. המהומה החלה לאחר שקבוצת חילונים החליטה לחסום את כלי הרכב של חסידי גור, שהתכוונו לצאת מהעיר ולנסוע להפגנה בכלא 10. החסימה הציתה במהירות ויכוחים סוערים, שהידרדרו תוך זמן קצר לאלימות פיזית הדדית ולעימותים קשים ברחובות.

באירוע אחר, שוטר תועד לכאורה שולף אקדח מול מפגינים - ואתמול דווח כי הוא נחקר במח"ש.