נקבע מותה של פעוטה שנשכחה ברכב סגור בדימונה במשך שעות

פעוטה כבת 15 חודשים מתה היום (שישי) לאחר שנשכחה במשך שעות ברכב סגור בדימונה. על פי נתוני ארגון ״בטרם״ לבטיחות ילדים, בשנת 2025, ארבעה ילדים איבדו את חייהם כתוצאה משכחה ברכב.

בחמש השנים האחרונות (2020-2024), 16 ילדים איבדו את חייהם כתוצאה משכחה ברכב, 45 ילדים נפגעו ופונו לקבלת טיפול רפואי עקב שכחה ברכב. עוד עולה מהנתונים כי בחמש השנים האחרונות, 28 ילדים נשכחו ברכב אך חולצו בשלום.

אורלי סילבינגר, מנכ"לית ארגון בטרם לבטיחות ילדים: "ילד שנשכח או נלכד ברכב סגור אינו יכול לחלץ את עצמו והטמפרטורה עולה במהירות. בימים חמים, עיקר עליית הטמפרטורה מתרחשת ב-20 הדקות הראשונות״.

״שכחת ילד ברכב יכולה לקרות לכל אחד והיא מושפעת משינוי שגרה, עייפות, הסחת דעת או סטרס. הורים יקרים, הטמיעו הרגלים פשוטים ומצילי חיים כמו הנחת חפץ שתזדקקו לו בסיום הנסיעה במושב האחורי או קביעת תזכורת בנייד לסוף הנסיעה. מומלץ להיעזר במערכת טכנולוגית המתריעה על שכחת ילדים ברכב כאמצעי הגנה נוסף״, מסבירה אורלי.