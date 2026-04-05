ארבעה מנותקי קשר בפגיעה ישירה בחיפה, גבר נפצע קשה | תחקיר הנפילה

כוחות חילוץ והצלה של פיקוד העורף ממשיכים לפעול במהלך הלילה (ראשון) בזירת הנפילה בחיפה במטרה לאתר את ארבעת מנותקי הקשר בזירה. הם מפעילים בזירה אמצעי חילוץ מתקדמים ואמצעים טכנולוגיים שונים.

על פי תחקיר ראשוני של הפגיעה של הטיל האיראני, מצביע על כך שהוא זוהה בזמן ובוצעו מספר ניסיונות יירוט, אך הם החטיאו. לפי הממצאים, ראש קרב במשקל של מאות קילוגרמים פגע ישירות באחת הקומות התחתונות בבניין מדורג, והוביל לקריסת שתי קומות נוספות.

בזירה מעריכים כי ראש הקרב ככל הנראה לא התפוצץ במלואו, או שהתפוצץ באופן חלקי בלבד, זאת על סמך ההדף הדל יחסית שנמדד באזור. המפכ"ל דני לוי ציין כי הטיל נשא מאות קילוגרמים של חומר נפץ.

ארבעה בני אדם מוגדרים מנותקי קשר, כאשר לפי כבאות והצלה הגישה לזירה מורכבת וקיים חשש כי חלקם לכודים תחת ההריסות. עוד נמסר כי מנותקי הקשר לא שהו במקלט התת-קרקעי של הבניין בזמן הפגיעה.

צוותי מד"א טיפלו במספר נפגעים בזירה, בהם גבר בשנות ה-80 לחייו שנפצע באורח קשה, לצד פצועים נוספים במצב קל ונפגעי חרדה.