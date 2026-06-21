חסר רגישות ולא מכבד: ביטוח לאומי משנה את השם ל"קצבת ילד נכה"

ביטוח לאומי מזמין את הציבור לבחור שם חדש לקצבת ילד נכה: לפני כארבעה חודשים יצא המוסד בקריאה לציבור להיות שותפים בבחירת שם חדש ל"קצבת ילד נכה". ההחלטה על שינוי שם הקצבה הגיעה בעקבות ביקורת מצד הורים וילדים על כך שהשם הנוכחי מבטא חוסר רגישות ואינו מכבד את הילדים ומשפחותיהם.

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במסגרת המהלך, הביטוח הלאומי קיבל כ-7,000 הצעות לשם חדש עבור הקצבה, ומתוכן עלו שמונה הצעות לשלב הסופי. בביטוח הלאומי מדגישים כי לא מדובר בשינוי קוסמטי בלבד - השם הנבחר יעבור בהליך חקיקה בכנסת.

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שמונת השמות שעלו לשלב הסופי

קצבת ילד מיוחד

קצבת ס"ל (סיוע להורה)

קצבת ס"ל (סיוע לילד)

קצבת מעטפת

קצבת קס"ם (קצבת סיוע מיוחד)

קצבת עו"ז (עזרה וזכויות)

קצבת אופק

קצבת צמי"ד (צרכים מיוחדים)

הציבור יוכל להצביע עבור השמות בדף ייעודי שהוקם באתר הביטוח הלאומי, ובו טופס מקוון לבחירת השמות. במוסד לביטוח לאומי מקווים כי שם הקצבה החדש והליך החקיקה בכנסת יוביל שינוי בדרך שבה מוסדות המדינה מתקשרים עם הציבור.