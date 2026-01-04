"סיכן את הכוח": הרוג בפעילות מעצרים של המשטרה בתראבין

הסלמה חמורה בנגב: חשוד תושב הכפר תראבין נורה למוות הלילה (ראשון) במהלך פעילות מבצעית של יחידה מיוחדת במשטרת ישראל ולוחמי המשמר הלאומי של מג"ב. מותו נקבע זמן קצר לאחר התקרית.

הכוחות פשטו על הכפר כחלק ממבצע נרחב המתנהל בשלושה תאי שטח בדרום, שמטרתו מעצר חברי חולייה החשודה במעורבות באירועי "תג מחיר" מהימים האחרונים, הכוללים בין היתר הצתות ופגיעה ברכוש ביישובים גבעות בר, באר שבע ולהבים.

על פי הודעת המשטרה, במהלך הפריצה למתחם בו שהה אחד היעדים למעצר בתראבין, החשוד "סיכן את הכוח שפעל במקום" – ונורה בתגובה. גורמי רפואה נאלצו לקבוע את מותו. במקביל לתקרית הקטלנית, נעצרו שני חשודים נוספים המשתייכים לחולייה.

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, מיהר להגיב לאירוע והעניק גיבוי מלא לכוחות בשטח. "אני מגבה את הלוחמים שפעלו בתראבין", מסר השר. "מי שמסכן את השוטרים והלוחמים שלנו חייב להיות מנוטרל וטוב שכך. נגמרו הימים שסיכנו ופגעו בשוטרים ללא תגובה".

עוד הוסיף בן גביר: "ברכת יישר כוח ללוחמים שפעלו, יש להם גיבוי מלא ממני. משטרת ישראל תמשיך לפעול נגד העבריינים והפושעים ולמען המשילות בנגב ובכל מדינת ישראל". השר צפוי להגיע לזירה בשעות הבוקר.

"בעל חנות בגדים, משפחה נורמטיבית"

מנגד, בקרב תושבי הכפר שורר הלם וכעס. תושב המקום שהכיר את ההרוג אמר ל-i24NEWS: "אני מכיר אותו ואת המשפחה, הוא לא כזה שיעשה 'תג מחיר'. זה כואב לנו מה שקרה. יש לו חנות בגדים והוא מתפרנס בכבוד, משפחה נורמטיבית. אנחנו לא יודעים עוד מה קרה שם".