תושב תל אביב נעצר לאחר שעל פי החשד התפרץ לבית, גנב ממנו כסף, דרכון, מחשבים, טלפונים ניידים ומפתח לרכב - ולאחר מכן נמלט עם הרכב. הוא נעצר במחסום רנתיס.

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במהלך הבדיקה התברר כי החשוד פסול נהיגה מאז שנת 2016. תחילה טען בפני השוטר כי הרכב הושאל לו מחבר. לאחר שהתברר כי מדובר ברכב גנוב, שינה את גרסתו וטען כי מצא את המפתח על הרצפה, לקח את הרכב רק כדי ״לעשות קניות בזול״ והתכוון להחזירו.

בחקירתו הכחיש את הפריצה לבית, ובהמשך ניסה להסביר את מעשיו בטענה לרקע נפשי ואמר לחוקרים: ״שמעתי קולות״.

בית המשפט הורה לשחררו למעצר בית. המשטרה ערערה על ההחלטה, אולם גם בית המשפט המחוזי בת״א דחה את הערר וקבע כי מדובר בעבירות רכוש, עברו של החשוד אינו מכביד וכי ניתן לאיין את מסוכנותו באמצעות חלופת מעצר.