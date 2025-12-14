החיפושים אחרי הנעדר מבני ברק: אותרה גופה בנחל הירקון

זק"א הודיעו היום (ראשון) כי נמצאה גופה בנחל הירקון, וכי כעת נבדק האם הגופה היא של אליהו אבא שאול, בן 19 מבני ברק, שהוכרז כנעדר לפני ארבעה ימים.

לפני יומיים אותרו ממצאים בנחל הירקון סמוך לרחוב רוקח ברמת גן, ומאז החיפושים התמקדו בתוואי הנחל שעובר שם. עם איתור הממצאים חל חשש כבד לחייו.

אליהו אבא שאול יצא מביתו ביום רביעי בערב ומאז אבדו עקבותיו. עם קבלת הדיווח החלו השוטרים בפעולות חקירה וחיפוש נרחבות לאיתורו של הנעדר, בשילוב מתנדבים ושוטרים, ובאמצעות פרסום בתקשרות עם קבלת אישור הוריו לצורך קבלת מידע מהציבור.