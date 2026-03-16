לאחר הנאום באו"ם: השרה מאי גולן תחת מתקפת סייבר והטרדות מסיביות מטורקיה

מתקפה משולבת הכוללת מאות שיחות טלפון מטרידות וניסיונות פריצה דיגיטליים מכיוון טורקיה מכוונת ביממה האחרונה (שני) נגד שרת המעמד לקידום האישה, מאי גולן. האירועים החלו בעקבות נאומה של השרה בעצרת האומות המאוחדות בסוף השבוע האחרון, אשר עורר גלי הסתה בקרב גולשים וכלי תקשורת טורקיים המזוהים עם שלטונו של הנשיא רג'פ טאיפ ארדואן.

גורמים המעורים בפרטים אישרו כי זוהו ניסיונות חוזרים ונשנים לבצע מתקפות סייבר במטרה להשתלט על חשבונותיה הרשמיים של השרה ברשתות החברתיות.

במקביל, מספר הטלפון האישי של השרה הפך יעד למאות שיחות ממספרים טורקיים, במה שנראה כפעולה מתואמת לשיבוש פעילותה השוטפת. בסביבת השרה מגדירים את המהלכים כניסיונות הפחדה ישירים שנועדו להשתיק את הביקורת הישראלית בזירה הבינלאומית.

הרקע למתיחות הנוכחית נעוץ בדיווחים נרחבים בתקשורת הטורקית, שם כונתה השרה גולן "שרת המפלגה הישראלית הרצחנית".

במהלך הנאום ביום שישי האחרון, בחרה השרה הטורקית לענייני משפחה ושירותים חברתיים, מהינור אוזדמיר גוקטאש, לנטוש את האולם באופן מחאתי. גוקטאש, הנחשבת למקורבת מאוד לנשיא ארדואן, ביצעה מהלך דומה גם לפני כשנתיים בעת נאום קודם של גולן במטה האומות המאוחדות.

למרות הלחץ הדיגיטלי וההטרדות הטלפוניות, השרה גולן מסרה באמצעות מקורביה כי אין בכוונתה לשנות את הטון התקיף שבו היא נוקטת. לדבריהם, היא תמשיך להיאבק במה שהיא מגדירה כצביעות בינלאומית בכל הנוגע לפגיעה בנשים ולהשמיע את עמדת מדינת ישראל מעל כל במה אפשרית, מבלי להיכנע לניסיונות ההשתקה מהצד הטורקי.