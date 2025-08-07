ליד גרפיטי "מוות לערבים" - סמוטריץ' צולם בצפון השומרון

מומלצים -

שר האוצר בצלאל סמוטריץ הצטלם הבוקר (חמישי) יחד עם ראש המועצה האזורית שומרון, סמוך לכיתוב "מוות לערבים". התמונה צולמה במהלך ביקור משפחות של גרעין המיועד להתיישב מחדש ביישוב שא-נור שבצפון השומרון, שפונה לפני 20 שנים במהלך "ההתנתקות".

בהודעת המועצה שנשלחה יחד עם התמונה נכתב כי "גרעין השיבה המורכב ממשפחות מגורשים מהישוב ומזוגות צעירים הגיע לביקור ראשון. 20 שנה לאחר הגירוש, שנתיים לאחר ביטול חוק ההתנתקות בכנסת וחודשים אחרי החלטת הקבינט שהוביל השר בצלאל סמוטריץ׳ להכרה מחדש בשא-נור כישוב מן המניין".

לכבוד האירוע אירגנה הבוקר המועצה הפנינג מיוחד למשפחות המגורשים, שהתקיים על חורבות היישוב. לאחריו המשפחות נפגשו ושמעו סקירה ודברי ברכה מפי שר האוצר, שאמר: "ביטול חוק ההתנתקות בכנסת והחלטת הקבינט להקמת חמישים יישובים ובהם הקמתו המחודשת של שא-נור היא הבעת אמון של עם ישראל במתיישבים והבעת הערכה עצומה למי שבוחרים להקדיש את חייהם על מנת ליישב את ארצנו".

כאמור, להודעת הדוברות צורפה תמונה שצולמה באחד המבנים ובו הכתובת "עם ישראל חוזר לשא נור", אך גם כתובת גזענים של "מוות לערבים. חבר הכנסת נאור שירי מיש עתיד הגיב לתמונה הבעייתי וכתב: "תמונה אחת שווה אלף שרי הסברה".

מלשכתו של שר האוצר והשר במשרד הביטחון ניסו להתנער מהכתובת לצידו של סמוטריץ'. "ראינו את הכיתוב בגרפיטי לאחר שהתמונה הופצה ומתנערים כמובן מהכיתוב מכל וכל", נמסר מטעמו. "מה שכואב לתקשורת זה לא גרפיטי טפשי שאף אחד לא שם לב אליו אלא העובדה שהשר מוביל מהפיכת התיישבות וביטחון ביהודה ושומרון כפי שלא היה עשרות שנים. שמחים להוביל את תיקון הגירוש מצפון השומרון ואת חידוש ההתיישבות בישוב שאנור מתוך אהבת עם ואדם גדולה".