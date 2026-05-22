"יש עיתונאים שצריכים טיפול פסיכולוגי": מפגש קצוות נוקב עם בן דרור ימיני

העיתונאי בן דרור ימיני תקף לא פעם את התקשורת הישראלית, שמהדהדת עלילות דם נגד צה"ל והמדינה. הוא רואה מה קרה לתקשורת בישראל ומבין שמחלת הרל"בת שיבשה אותה. השבוע הוא הגיע למפגש קצוות עם מגישת "קבינט שישי", נוה דרומי, שהיה קצת שונה מהרגיל. מה הוא חושב על עלילת הדם של פרשת שדה תימן, קמפיין ההרעבה השקרי שתפס אחיזה בחלקים מהתקשורת, הדהוד שקר הג'נוסייד בעזה - ולמה הוא חושב שיש כמה עיתונאים שצריכים טיפול פסיכולוגי?

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

במהלך הריאיון התייחס ימיני לשורת פרשות וסערות ציבוריות, שלדבריו קיבלו ביטוי תקשורתי בעייתי. בין היתר הוא מדבר על פרשת שדה תימן, על הדיווחים והטענות סביב המצב ההומניטרי בעזה, ועל השימוש הגובר במונחים כמו "ג'נוסייד" בשיח הציבורי והבינלאומי.

לטענתו, חלקים מהתקשורת אינם מסתפקים בדיווח - אלא הופכים לשחקנים פעילים בעיצוב נרטיב. הוא טוען כי לעיתים מתקבלות טענות קשות נגד ישראל כעובדות עוד לפני שנבדקו לעומק, וכי התוצאה היא פגיעה באמון הציבור וביכולת לקיים דיון ענייני ומבוסס עובדות.

ימיני מותח ביקורת גם על מה שהוא מכנה "תרבות הדהוד" - מצב שבו כלי תקשורת ועיתונאים מאמצים מסרים שכבר זוכים לתהודה ברשתות ובזירה הבינלאומית מבלי לעצור לבחינה נוספת. בתוך כך הוא משתמש בביטויים חריפים במיוחד כלפי חלק מאנשי התקשורת, ואף אומר שיש מי שלדעתו זקוקים ל"טיפול פסיכולוגי", אמירה שנועדה, לדבריו, להמחיש עד כמה לדעתו השיח הפך רגשי ופחות מקצועי.

השיחה כולה מתקיימת על רקע הוויכוח הרחב שמלווה את התקשורת הישראלית מאז תחילת המלחמה: האם תפקידה הוא בראש ובראשונה לבקר את השלטון והצבא - או דווקא להיזהר מהפצת מידע שעלול לשמש קמפיינים נגד ישראל.