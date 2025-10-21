סגירת מעגל: צאצא של משפחת טמפלרים מפורסמת היה בישראל

ביקור מרגש במיוחד התרחש בישראל בשבוע שעבר - כזה המגולל סיפור מרתק וסגירת מעגל של לא פחות כמאה שנים.

מאט שטרובה, אמריקני ממוצא גרמני הגיע לביקור ראשון בישראל. את הימים הספורים שלו בארץ הקודש הוא בחר לבלות בעיר חיפה, ולא בכדי: כאן סבו ומשפחתו חיו בתחילת המאה ה-20, כאן גם משפחת שטרובה הקימה וניהלה את מפעל הסבונים המפורסם "CARMEL SOAP".

משפחת שטרובה מייצגת חלק חשוב בקרב הטמפלרים - קהילה גרמנית נוצרית שהשתקעה בישראל מאמצע המאה ה-19 ועד לשנות ה-40 במאה הקודמת. לאחר שפרשו מהכנסייה האוונגלית, הקהילה, בהנהגת כריסטוף הופמן, החליטה להגר לארץ ישראל מתוך אידיאולוגיה משיחית לפיה יש לגור בארץ הקודש ולהכשירה לגאולה מחדש - בדומה לעקרונות הצלבנים בימי הביניים.

הקהילה הטמפלרית ביססה את מעמדה מהתקופה העות'מנית דרך השלטון הבריטי לאחר מלחמת העולם הראשונה. חברי הקהילה הפכו לאנשי מפתח בפלשתינה ובנו מבנים ושכונות מפוארות, ביניהם מתחם שרונה בת"א והמושבה הגרמנית בירושלים.

אולם בעקבות תמיכתם של הטמפלרים בשלטון הנאצי בשנות ה-30 של המאה 20, מרביתם נאלצו לעזוב את הארץ, וגם המעטים שנותרו גורשו או הוחלפו ביהודים מאירופה.

לפני מספר שנים פנה אל יפעת אשכנזי, אוצרת מוזיאון העיר חיפה, אדם מבוגר בשם מאט שטרובה. מאט סיפר כי הוא נצר למשפחת שטרובה המפורסמת שחיה בחיפה, ולה מפעל סבוני שמן זית. הפנייה המיוחדת הציתה את דמיונה של יפעת בשאלות על בני משפחתו של מאט, כגון מה עלה בגורלו של המפעל ושל הבית בו גרה משפחת שטרובה.

יפעת החלה בתהליך של תחקיר אינטנסיבי שלווה בהקמת תערוכה מיוחדת המגוללת את סיפורם של הטמפלרים בחיפה. בין המוצגים בתערוכה - יומן אותו כתבה קלרה שטרובה, אחותו של סביו של מאט, אי שם בתחילת המאה ה-20, עת הייתה נערה צעירה. היומן, כמו פריטים אחרים, זכו לפרשנות מודרנית ביצירותיה של אוסי ילון, אמנית חדשנית שלקחה חלק בתערוכה.

ביומן מתארת קלרה את החיים של משפחה גרמנית-בורגנית במזרח התיכון, אז מקום מתפתח. בין השאר היא מספרת על היקסמות שלה מהגמל, כלי תחבורה פופולארי בזמנו.

יפעת אשכנזי

משפחת שטרובה, כמו משפחות אחרות, עזבה את ארץ ישראל בזמן מלחמת העולם השנייה. אולם הזיקה לישראל נותרה גם בקרב הצאצאים. מאט, שזה ביקורו הראשון בישראל, ביקר במפעל הסבונים הישן, כיום - מוסך בלב חיפה.

הוא נפגש עם צבי האוזר, ח"כ לשעבר ואספן עתיקות, שהציג בפניו עטיפות ופרסומות הקשורים למפעל הסבונים של משפחת שטרומה. שיאו של הביקור היה מפגש עם שרווין סטרה, בכיר בקהילת הבהאים - קבוצה רוחנית נוספת שלה זיקה מיוחדת לחיפה, ושניהלה קשרי ידידות ושיתוף פעולה עם הטמפלרים ובפרט עם משפחת שטרומה.

בנוסף ביקר מאט במוזיאון העיר חיפה, שם מוצג היומן ופרטים נוספים המגוללים את סיפורם של הטמפלרים. יפעת מספרת על התרגשות יוצאת דופן של מאט ומשפחתו, שהגיע אף לידי דמעות של ממש במהלך הביקור.

סיפורם של הטמפרלים אולי נחתם בישראל, אך מורשתם ממשיכה להכות שורשים, גם כמאה שנה ויותר מימי הזוהר המפוארים של הקהילה.