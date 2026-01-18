נקבע מותו של יובל כהן ז"ל שנפצע בתאונת דרכים בתאילנד

נקבע מותו של יובל כהן, הישראלי שנפצע אנוש בתאונת דרכים בצ'אנג מיי בתאילנד ב-10 לחודש. לבקשת משפחתו, הוא הוטס לישראל כדי לתרום את איבריו, לאחר שהובהר כי הוא שרוי במוות מוות.

איבריו סייעו להציל את חייהם של מספר חולים הממתינים להשתלה: לבו הושתל בבן 67, הכבד בבת 62 בביה"ח בילינסון, כליה אחת בבן 17 בשניידר וכליה נוספת בהדסה.

מהמרכז הלאומי להשתלות נמסר כי הוא "מוקיר ומעריך את משפחתו, על החלטה מעוררת השראה ברגע של שבר בלתי נתפס".

"ההטסה, שבוצעה על ידי חברת פספורטכארד, נועדה לאפשר את קיום רצונו של יובל לתרום איברים בישראל. עם הגעתו לביה"ח בילינסון, ובתום הליכים רפואיים קפדניים לקביעת מוות מוחי נשימתי על פי חוק, יצא לדרך מסע של הצלת חיים", הוסיפו.

ממשפחתו של יובל נמסר: "יובל יונצח בליבנו כמי שבחירתו האחרונה הייתה להושיט יד ולהציל אחרים".

מפספורטכארד נמסר כי "פספורטכארד משתתפת בצערה הכבד של משפחתו של יובל כהן. בעצה אחת עם משפחתו של יובל, פעלנו כדי להביאו בהטסה רפואית מיוחדת תוך התחשבות במצבו הרפואי המורכב ובהתאם לבקשות המשפחה. מרגע שהמשפחה קיבלה את ההחלטה הקשה בישראל, פעלנו כמו בעבר יחד עם מרכז ההשתלות כדי שההליך הרפואי יאפשר הצלת חיים רבים אחרים".

נזכיר כי ביום שבת לפני כשבוע, חדר המצב של פספורטכארד עדכן ששישה ישראלים נפצעו בתאונת דרכים קשה בצ'אנג מיי שבצפון תאילנד, אחד הנפגעים במצב אנוש והיתר בדרגות פציעה חמורות פחות.

לפי הדיווח, הישראלים נסעו יחד במיניבוס שהיה מעורב בתאונה, ככל הנראה בדרכם מפאי לצ'אנג מיי. צוותים רפואיים שהוזעקו למקום פינו את פצועים לשלושה בתי חולים באזור.