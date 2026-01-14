ברקע המתיחות עם איראן: מטוס כנף ציון עזב את ישראל

ברקע המתיחות עם איראן, באתר Flight Radar הוצג היום (רביעי) כי מטוס ראש הממשלה המריא מבסיס נבטים, עזב את ישראל ונחת בכרתים. עם זאת, בלשכת רה"מ הגיבו: "כנף ציון מבצע טיסת אימון שגרתית שקבועה מראש במסגרת תוכנית התחזוקה השנתית של המטוס".

המראת המטוס הגיעה במקביל לדיווח ברויטרס כי חלק מכוח האדם בבסיס האמריקני הגדול במזרח התיכון, השוכן בקטאר, התבקש להתפנות. מוקדם יותר, דווח בוושינגטון פוסט כי טראמפ קיבל תדרוך בשבוע שעבר על אפשרויות צבאיות ומגוון תרחישים נוספים באיראן, על פי גורם אמריקני לשעבר המעורה בנושא.

התרחישים כוללים מתקפות סייבר על תשתיות ממשלת איראן, צעדים להתמודדות עם חסימת התקשורת של מפגינים על ידי איראן, ותקיפות על מטרות הקשורות לשירותי הביטחון המדכאים של המדינה. כל זאת בזמן שמחלקת המדינה הפצירה באזרחים אמריקנים לצאת מאיראן בהקדם.

בינתיים, המחאות באיראן הגיעו ליומן ה-17, והזוועות רק מתחילות להיחשף. עדויות קשות שמגיעות מטהרן חושפות אכזריות בלתי נתפסת של המשטר שטבח באלפי אזרחים, כשגורם רשמי במערכת הבריאות מודה כי יש לפחות 3,000 הרוגים.