הסחר בפריטי שואה נמנע – הפריטים יועברו למוזיאון בחיפה

עמותת "יד עזר לחבר", הפועלת לשימור מורשת השואה ולהנצחת זכר הנספים, הודיעה היום (חמישי) כי הפריטים שנרכשו וניצלו ממכירה פומבית יגיעו בקרוב למוזיאון השואה בחיפה, כאשר בשלב הראשון יוצגו בפני ניצולי השואה המתגוררים בקריית החסד של העמותה, שביקשו בכל לשון של בקשה כי הפריטים יישמרו בישראל.

בנוסף, העמותה משיקה קמפיין גיוס המונים להשלמת כ-10 אחוזים מהסכום הדרוש לרכישת כלל הפריטים.

המכירה הפומבית של הפריטים הנדירים והמקוריים מהשואה שתוכננה להתקיים בבית המכירות Felzmann בדיסלדורף, עוררה סערה ציבורית ומחאה רחבה בעקבות זילות הזיכרון והפיכתו למסחר. משלחת מטעם העמותה יצאה לגרמניה במטרה למנוע את המכירה של הפריטים, בהם טלאים צהובים, תמונות ומסמכים נדירים.

מול בית המכירות התנהלה הפגנה, בה השתתפו יהודים וגרמנים יחד. מנכ"ל העמותה שמעון סבג אמר במהלך ההפגנה: "לא ייתכן שיתקיים מסחר בפריטים שהם עדות לזיכרון השואה".

בעקבות הלחץ הציבורי המכירה בוטלה, ומיד לאחר מכן יצאו לגרמניה המנכ"ל סבג ובנו במטרה לוודא שהפריטים יועברו לישראל ולא יאבדו לידיים פרטיות. ואכן, במהלך המשא ומתן שנוהל במקום, הצליחה העמותה לרכוש חלק משמעותי מהפריטים.

בנוסף, נחתם הסכם רשמי עם מנהל בית המכירות, המבטיח כי לא יימכרו יתר הפריטים למשך עשרה ימים – פרק זמן שנועד לאפשר לעמותה להשלים גיוס כספים לרכישה מלאה של כל המוצגים.