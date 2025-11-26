שני פועלים מתו לאחר שנפלו מגובה באתר בנייה ברמת השרון

צוות מגן דוד אדום קבע היום (רביעי) את מותם של שני פועלים שנפלו מגובה במהלך עבודתם באתר בנייה ברמת השרון.

שני הפועלים, גברים כבני ארבעים, נפלו ככל הנראה מגובה של חמש קומות. פראמדיק מד"א מוחמד מטר, וחובשים בכירים במד"א מיכל לוי, חיים דגן וישי ראובן סיפרו: "כשהגענו למקום הפועלים באתר בנייה הובילו אותנו אל 2 הגברים ששכבו כשהם מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם חבלה רב מערכתית. ביצענו פעולות החייאה כשבסופן נאלצנו לצערנו לקבוע את מותם של 2 הפועלים".

המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע תוך איסוף ממצאים וראיות. בנוסף, למקום זומנו נציגי משרד העבודה לצורך המשך בדיקת נסיבות האירוע.