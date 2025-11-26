שני פועלים מתו לאחר שנפלו מגובה באתר בנייה ברמת השרון

שני גברים כבני ארבעים נפלו אל מותם מגובה של כחמש קומות במהלך עבודתם • המשטרה פתחה בחקירת האירוע

לי עייש
לי עייש  ■ ראש דסק פלילים ■ 
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
 ■ 
צוות מד"א ומשטרה באתר הבנייה ברמת השרון
צוות מד"א ומשטרה באתר הבנייה ברמת השרוןדוברות המשטרה

צוות מגן דוד אדום קבע היום (רביעי) את מותם של שני פועלים שנפלו מגובה במהלך עבודתם באתר בנייה ברמת השרון. 

שני הפועלים, גברים כבני ארבעים, נפלו ככל הנראה מגובה של חמש קומות. פראמדיק מד"א מוחמד מטר, וחובשים בכירים במד"א מיכל לוי, חיים דגן וישי ראובן סיפרו: "כשהגענו למקום הפועלים באתר בנייה הובילו אותנו אל 2 הגברים ששכבו כשהם מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם חבלה רב מערכתית. ביצענו פעולות החייאה כשבסופן נאלצנו לצערנו לקבוע את מותם של 2 הפועלים".

המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע תוך איסוף ממצאים וראיות. בנוסף, למקום זומנו נציגי משרד העבודה לצורך המשך בדיקת נסיבות האירוע.

Video poster
אסון בהפגנת החרדים: נער נפל מגובה באתר בנייה - ונהרג תיעוד מבצעי מד"א
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות

תגובות