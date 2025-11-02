30 שנה לרצח רבין: חברי הכוורת שהקיפה אותו משחזרים

שלושים שנה חלפו מרצח ראש הממשלה יצחק רבין שזעזע את המדינה. מדינת ישראל היא לא אותה המדינה מאז, והטלטלה החברתית והפוליטית שבעקבותיו עדיין מהדהדת. הערב (ראשון) פרויקט מיוחד של כתבנו אורי שפירא ששודר ב"מהדורה המרכזית": הכוורת של רבין והאנשים שהיו הכי קרובים אליו בשנות כהונתו הסוערות, חוזרים לימי אוסלו ואל הרגעים מאחורי הקלעים ביום הרצח. צפו בכתבה - בראש העמוד