היישר מהרש"פ: הטרור האקולוגי שפוגע בתושבי קו התפר

במהדורה המרכזית שודר הערב (שלישי) פרק נוסף של המוסף "אלי לוי בשטח", והפעם עסק אלי בטרור האקולוגי שתושבי הערים והיישובים בקו התפר מתמודדים איתו.

התושבים סובלים משריפות פיראטיות שמבעירים פלסטינים, בקצב שהולך ומתגבר - בלי שום פיקוח או אכיפה. העשן מזהם את האוויר וממרר את חייהם של עשרות אלפי אזרחים.

מהמשרד להגנת הסביבה נמסר:

"המשרד רואה בשריפות הפסולת מפגע חמור הפוגע בבריאות הציבור והסביבה, ופועל בנחישות למיגור התופעה. בחודשים האחרונים המשטרה הירוקה במשרד, יחד עם יחידת ינשוף (המשותפת למשרד ולרט"ג) ושוטרי מדור הגנת הסביבה במשטרת ישראל, מגבירים את פעילות האכיפה הגלויה והסמויה באזורים מועדים. ניתנים קנסות למפירי חוק ולמציתים, נפתחים תיקי חקירה ובחודש האחרון לבדו טופלו 157 אירועים והוטלו קנסות בהיקף של כ-150 אלף שקלים. בנוסף, מתקיימים אחת לשבועיים ימים לריכוז מאמץ ייעודיים להגברת הנוכחות בשטח וליצירת הרתעה אפקטיבית.

"במקביל ועל רקע ההחרפה בשטחי יו"ש, למרות שסמכויות האכיפה מצויות בידי המנהל האזרחי, גיבש המשרד תוכנית אסטרטגית בהתאם להחלטת ממשלה 592, הכוללת הרחבת סמכויות, תגבור אכיפה בשטחי C ו-B, מוקד 24/7 לדיווחי מפגעים, חיזוק הניטור וקידום תשתיות. כבר כיום מבוצעות פעולות בשטח, לרבות שיקום אתרים פיראטיים, מניעת הברחות ותקצוב תחנת מעבר באבו דיס.

"בימים אלה יוצאת לדרך התוכנית האסטרטגית ומוצגת בכנסת, במהלך רב שנתי בהיקף כולל של כ-134.6 מיליון ש"ח. בנוסף, הקצה המשרד תקציב מיידי של 38.5 מיליון ש"ח לצעדי חירום לחיזוק האכיפה, הפיקוח והניטור במוקדי השריפות.

"במקביל, מקדם המשרד מנגנון לקיזוז כספי רשות לצורך מימון פינוי והטמנת פסולת שאינה מטופלת על־ידם, בתיאום עם משרד האוצר, בהתאם ללוחות זמנים ודרישות שנקבעו בהחלטת השרה.

המשרד מדגיש כי הטיפול בפשיעה הפלילית הוא באחריות משטרת ישראל ופועל בשיתוף כלל גורמי האכיפה, ובתוך כך הוקם צוות בין-משרדי ייעודי בהובלת המשרד להגנת הסביבה".