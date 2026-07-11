צעירה כבת 20 נהרגה ושישה נפצעו בתאונת דרכים קשה סמוך לטייבה

הקטל בכבישים: צעירה בת 20 נהרגה, ושישה בני אדם נוספים נפצעו, בהם בן 21 במצב קשה, בתאונת דרכים שהתרחשה במהלך הלילה (בין שישי לשבת) בכביש 6 סמוך לטייבה. הפצועים הנוספים, שמצבם נע בין קשה לקל, פונו לבתי החולים בילינסון בפתח תקווה ומאיר בכפר סבא.

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חובשי מד"א דניאל גיאת וסדאח בדראן, סיפרו: "מדובר בתאונה קשה בין מספר כלי רכב, ראינו צעירה שוכבת מעבר לכביש כשהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות מאוד בגופה. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיה היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותה".

"במקביל, צוותי מד"א נוספים שהגיעו למקום העניקו טיפול רפואי מציל חיים ופינו לבי"ח 6 פצועים נוספים, בהם צעיר בן 21 שנפצע באורח קשה, גבר בשנות ה-30 לחייו במצב בינוני ו-4 נוספים במצב קל", הוסיפו.

בתאונת דרכים נוספת שנרשמה בסביבות השעה 6:18, בין שני כלי רכב בכביש 325 סמוך למחלף דבירה, נפצעה בת 20 במצב בינוני, ושניים נוספים במצב קל. הם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים סורוקה בבאר שבע, כשהצעירה סובלת מחבלת ראש.