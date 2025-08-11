חשיפה: כך החרדים מתכוננים לשבש את נתב״ג בקרוב מאוד

מומלצים -

צעדי המחאה המתגבשים בהנהגה החרדית מול הגברת האכיפה: ארי קלמן חושף הערב במהדורה המרכזית של i24NEWS כי מתגבשת תוכנית לכינוס כ- 20,000 חרדים בנתב״ג, אשר ימנעו כניסה ויציאה של הטסים וישבשו את פעילות השדה.

כאמור, במפלגות החרדיות החליטו להגביר היערכות לקראת העלאת ההילוך באכיפה נגד תלמידי הישיבות העריקים וכבר שוקדים על צעדי תגובה. בתיעוד שהגיע לידי i24NEWS, נאמר כי ברגע שתתקבל הוראה מפורשת מגדולי הרבנים צפויים כ־20 אלף חרדים להגיע לנתב״ג - לעמוד בשערי היציאה והכניסה, ולשבש את תנועת הנוסעים.

יצוין כי אמש התקיים כינוס להקמת גוף שירכז את הסיוע לעריקים העצורים, ובמהלכו עלתה יוזמה: “ייתכן ונקיים טיולים מאורגנים לנתב״ג, אבות וילדים. אם יבואו 20 אלף יהודים לנתב״ג, לא יהיו טיסות ויבינו עם מי יש להם עסק”.

במקביל, בימים האחרונים מתקיימים תיאומים בין נציגי המפלגות החרדיות ובין לשכות הרבנים לקיום “עצרת המיליון” – אשר צפויה להתקיים בסוף החודש, סמוך לפתיחת שנת הלימודים בישיבות.