הלם בתל אביב: אותרה גופת אישה שרופה בגינה בלב העיר
מזעזע: הגופה אותרה בתום כיבוי דליקה שפרצה בגינה ציבורית בצומת יגאל אלון-יצחק שדה בתל אביב • תועבר לבדיקה במכון לרפואה משפטית לבדיקת סיבת המוות
מזעזע: גופת אישה שרופה אותרה הלילה (שני) בתוך שריפה שפרצה בגינה ציבורית בלב תל אביב. הגופה תועבר לבדיקה במכון לרפואה משפטית באבו כביר לבדיקת סיבת המוות.
תחילה, התקבל במשטרה דיווח אודות שריפה בגינה ציבורית בצומת יגאל אלון-יצחק שדה בתל אביב ומציאת גופה שרופה במקום. שוטרי תל אביב דרום כולל אנשי מז"פ הגיעו לזירה, תחקרו את המקום ואספו ממצאים. מפקד מרחב איילון תנ"צ דניאל חדד קיים הערכת מצב במקום האירוע.
יעקב גולדברג, ראש צוות בזק"א, והמתנדב יעקב רפאלי מצוות תל אביב, מסרו: "הוזנקנו למקום האירוע שם אותרה גופת האישה. לוחמי האש יחד עם מתנדבי זק"א פעלו לכיבוי השריפה, ולאחר מכן אותרה הגופה".
